Mechwarrior 4: Mercenaries - obrí roboti vykopali vojnovú sekeru

Séria Mechwarrior má po celom svete svojich verných fanúšikov už dlhé roky. Druhý diel tejto ságy ma v dobe svojho vydania fascinoval natoľko, že ho dodnes považujem za najlepšiu akčnú hru a možno aj najlepšiu hru vôbec. Nádherné filmové intro spolu s pom

25. nov 2002 o 15:36 Marcel Králik

"Vypláca sa byť brutálnym", tak doslova znie podtitulok najnovšieho simulátora elegantných kovových oblúd. A v tejto hre, platí uvedená slovná hračka naozaj doslova.

Hráč vstupuje do role žoldniera, ktorý má možnosť profitovať zo zúriacej civilnej vojny medzi znepriatelenými svetmi. V tomto období sú šikovní piloti hladaní a sumy za ponúkané misie vysoké.

Po spustení hra ponúka tréning, rýchlu akciu, kampaň a multiplayer. Ako správny veterán som samozrejme hneď klikol na kampaň :). Prvú vec, čo musíte na začiatku kampane urobiť, je vybrať si sponzora pre vašu nebojácnu jednotku robotov, ktorý vás bude duchovne navinovať svojimi politickými presvedčeniami a svojím peňažným vkladom do vašej jednotky :). Na výber sú: Wolf's Dragoons, Northwind Highlanders, Kell Hounds a Gray Death Legion. Nelíšia sa len vo svojich presvedčeniach, ale aj počiatočnou výbavou, ktorú vám na začiatok dodajú. Ďalšie počínanie v hre je už len na vás.

Keď ste si vybrali sponzora, ukáže sa Command Center, v ktorom vidíte stav svojho účtu (ktorý po úspešných misiách radostne stúpa) a stav rating, ktorý hovorí o profesionalizme a schopnostiach vašej jednotky (zatiaľ máte najhorší :). Odtiaľto je možnosť zapnúť si hviezdnu mapu a pozrieť si ponúkané misie na jednotlivých planétach a ich zadávateľa. Samozrejme aj cestovanie na miesto, kde sa misia odohráva, vás stojí iste peniaze, takže treba uvážlivo rozhodovať. Ak ste si vybrali misiu, hor sa do MechLabu, kde si svojich kovových gentlemanov (dokopy ich ja na výber 35) vyzbrojíte podľa vašeho gusta, peňazí a tonáže robota. S MechLabom úzko súvisí aj obrazovka Free Market, kde sa dá kúpiť a predať v podstate všetko - od nových robotov, cez zbraňové systémy až po pilotov (tých môžete mať po svojom boku troch, výnimočne aj sedem v závislosti od misie). Treba však vyberať uvážlivo (najmä zo začiatku), pretože každého pilota platíte, nehovoriac o jeho výbave.

Grafika: 6 / 10

Grafika v Mechwarrior 4: Mercenaries je zrejme najslabším článkom tejto hry. Engine sa v podstate od tretieho dielu nezmenil a na dnešnú dobu to už je len priemer. Týka sa to najmä nízkych detailov a textúry povrchu. Taktiež bitmapové stromy už dávno vyšli z módy, no tu sa im veselo darí. "Mechovia" vyzerajú stále na úrovni a sú jednoznačne najkrajšie spracovaní, aj keď by sa im zišiel elegantnejší grafický kabát (vzhľadom na dnešné štandardy v grafike). Slabšia grafika je vyvážená krásnymi animáciami robotov, no tá tu bola už od druhého dielu. Tak či onak, hra ma nenechala dlho špekulovať nad negatívnymi vecami a bitevná vrava ma celkom pohltila. Roboti reagujú na miesto zásahu, takže kľudne sa môže stať, že v boji prídete o ruku (tú "mechovskú" samozrejme) a ak na nej máte inštalované najlepšie zbrane, máte skrátka smolu. Nie sú výnimočné ani požiare na častiach, ktoré sú veľmi poškodené, taktiež ak má robot poškodenú nohu, začne krivkať. Veľmi efektne vyzerajú stopy po vystrelených raketách.

Interface: 10 / 10

Robota môžete ovládať klasickou kombináciou kláves a myši (prípadne joysticku). Je podporovaný force-feedback, takže zážitok z hrania sa tým znásobuje. Hráčovi je k dispozícii 1st-person pohľad z vlastných očí, ako aj pohľad spoza robota - 3rd-person. Prístrojová doska v kokpite je prehľadná a zbytočne vás nezahlcuje údajmi, ktoré nepotrebujete. Všetko je usporiadané tak, aby ste sa maximálne sústredili na bojové ťaženie.

Hrateľnosť: 10 / 10

Čo sa týka hrateľnosti, Mechwarrior 4: Mercenaries dôstojne pokračuje v šľapajach svojich predchodcov, ktorí stanovili latku vysoko. Misie sú prepracované a premyslene navrhnuté, takže si vydýchnete, až keď vás hra hodí do menu s nápisom mission succesfull. Na začiatku a konci každej misie je krátka animácia v engine hry. Samozrejme sú k dispozícii rôzne stupne obtiažnosti. Čaká na vás 50 rôznych misií na 10-tich planétach.

Po každej misii máte k dispozícii štatistiku vašej jednotky. Hra berie do úvahy aj faktor hyienizmu a noblesy, teda aké misie plníte a od akých zadávateľov. Svojimi výsledkami ovplyvňujete náklonnosť alebo odpor dvoch znepriatelených svetov, ktoré medzi sebou bojujú. Ak si získate veľké sympatie jednej strany, môžete čakať špeciálne misie ako odmenu.

Po vydarených misiách, môžete ťažko zarobené peniažky minúť vo Free Markete na akúkoľvek výbavu. Ďalšiu kapitolu tvoria misie typu "aréna", kde ako novodobý gladiátor máte možnosť vydobiť si slávu a česť ale samozrejme, že hlavne peniaze :). V aréne sa nachádza zopár zúfalcov s vami, takže ide každý proti každému a vyhráva, kto posledný zostane.

Dianie na obrazovke komentuje ozajstný (a profesionálny) komentátor, takže to celé trochu pripomína športové podujatie :).

Zvukové efekty: 8 / 10

Zvuky v hre sú rozhodne na vysokej úrovni. Je počuť ťažký dupot vašeho žrebca, svišťanie laserov, rakiet, výbuchy (subwoofer poteší) atď. Po ťažkých zásahoch do vašeho robota je počuť nepríjemné elektrické skratovanie a podobné fajnôstky. Nechýbajú ani hlášky medzi pilotmi, ako aj vaše rozkazy, ktoré im zadávate. Váš palubný počítač hovorí príjemným ženským hlasom, takže aj kritické poškodenie z jeho "úst" znie príjemne.

Hudba: 5 / 10

Metalová hudba podfarbuje džavotanie kovových obrov a aj keď je kvalitná, nevyrovná sa hudbe z druhého dielu, ktorá bola atmosférická a pohlcujúca.

Inteligencia & obtiažnosť: 8 / 10

AI nepriatelov je vyvážená a na tento typ hry štandardná. Ak sa snažíte dostať z ich dohľadu, chvíľu vás prenasledujú, no ak sa vzdialite veľmi, vzdajú to. Sem tam vedia urobiť aj kombinovaný útok na vás a vašich pomocníkov, ale žiadne prešpekulované manévre sa nekonajú. Misie sú stavané na tom, že vás nepriatelia prevyšujú množstvom a nie inteligenciou. Vaši pomocníci si počínajú prekvapivo dobre (záleží od schopnosti pilotov, akých ste si najali) a dá sa pozorovať rozdiel v ich chovaní, vzhľadom na ich skúsenosti. Nestretol som sa s tým, že by sa roboti zasekávali o budovy, alebo iné nerovnosti, takže výrazné "bugy" som nenašiel.



Záverečný verdikt: 7 / 10

Mechwarrior 4: Mercenaries je dôstojným pokračovaním tejto série, no žiadne vizuálne orgie sa nekonajú. Veľmi by som uvítal krajší grafický kabát (snáď v ďalšom diely). Napriek tomu, fanúšikovia si isto zgustnú aj na tomto diely. Obchodný faktor dáva hre správnu šťavu a drží hráča pri hre, až kým si nezarobí pekný peniaz a nenakúpi najlepšiu výbavu. Takže lúčim sa s heslom:"Sensors online, weapons online... all systems nominal."