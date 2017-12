Nielen hry podľa Lovercraftových hororov

25. nov 2002 o 14:08 Milo Gracík

Headfirst Productions oznámili práce na PS2 exkluzívnom titule, založenom na poviedkach majstra hororu H. P. Lovercrafta. Call Of Cthulhu: Tainted Legacy bude zaujímavou kompozíciou akcie, adventúry a RPG. Desuplný príbeh súkromného detektíva pátrajúceho po zmiznutých ľuďoch, situovaný do 20-tych rokov minulého storočia vás zavedie do zapadnutej rybárskej dediny stratenej kdesi na pobreží USA. Ak poznáte dielo H. P. Lovercrafta, viete, čo máte od príbehu očakávať, ak však nie ste s dielom tohto famózneho hrôzymajstra oboznámený, do vydania hry máte more času túto osudovú chybu napraviť. Vydanie Call Of Cthulhu: Tainted Legacy je naplánované na štvrtý kvartál roku 2004. Do vydania teda zostáva ešte veľa času, s touto zaujímavou hrou sa na našom serveri určite ešte stretneme.

Mimochodom, Headfirst pripravujú ďalšiu hru na motívy Lovercraftovho diela, ktorá je však určená na PC a vyjsť by mala už v druhom kvartáli 2003. Call of Ctulhu: Dark Corners of the Earth je akčno-adventúrny horor s mnohými puzzlami.

Milovníci desu a strachu, tešte sa! Rok 2004 sa ponesie v znamení temnoty H. P. Lovercrafta, okrem vydania hry Call Of Cthulhu: Tainted Legacy (mix akcie, adventúry a RPG) sa pripravuje film na motív poviedky ‘At the Mountains of Madness’ (V Horách Šialenstva) pod taktovkou režiséra Guillerma del Toro (Mimic, Blade 2, Hellboy) v produkcii štúdia Dreamworks.