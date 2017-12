Čo možno neviete: Prečo majú muži ráno erekciu

Obdobu podobného fenoménu poznáme u mužov, žien i viacerých druhov zvierat.

13. sep 2014 o 12:14 Tomáš Prokopčák

Odkazy na vedecké štúdie nájdete po kliknutí na linky v texte.

Či už príjemné alebo nepríjemné, to základné konštatovanie znie: je to úplne normálne. Asi tak možno v skratke opísať fenomén, s ktorým zápasí polovica populácie a ktorý odborníci nazývajú NPT (nocturnal penile tumescence).

U zdravých jedincov sa spontánne odohráva niekoľkokrát počas spánku a budenia, počas fázy, ktorá sa nazýva paradoxný spánok (spánok REM), čo je relatívne plytký spánok, keď ľudia zvyknú snívať.

Relax tela?

O čosi zložitejšie je vysvetliť, prečo sa tento fenomén vlastne odohráva. A v tom veda až tak jasno nemá.

Vieme však, že takáto erekcia sa deje už pri plodoch v maternici, podobný úkaz vedci pozorovali u viacerých druhov cicavcov a svoju obdobu má i u žien. Počas spánku podľa IFLScience dochádza napríklad k takzvanej erekcii klitorisu.

Jedným z vysvetlení podľa štúdie v odbornom magazíne Journal of Endocrinology môžu byť pochody týkajúce sa noradrenalínu.

Tento hormón a neurotransmiter pochádza z drene nadobličiek, no počas REM spánku sú bunky, ktoré ho produkujú, pravdepodobne vypnuté.

Vďaka relatívne komplikovanému mechanizmu, ktorý zahŕňa aj testosterón (štúdia v The Journal of Sexual Medicine), to však možno vedie k väčšiemu vybudeniu testosterónovému mechanizmu – a výsledkom je NPT.