Airbus vyrába tlačiareň, ktorá bude maľovať lietadlá

Nová technológia má obmedziť všetky súčasné problémy s maľovaním lietadiel.

12. sep 2014 o 14:30 Milan Gigel

NEW YORK, BRATISLAVA. Môže z nej byť najväčšia atramentová tlačiareň na svete. Výrobca lietadiel – firma Airbus – pracuje na vývoji experimentálnej tlačiarne, ktorá by mala pomôcť pri nástreku grafík na obrovskú plochu plášťa lietadiel.

V súčasnosti ide o náročný proces, pri ktorom existuje množstvo obmedzení. Kým pri jednoduchých logách a nápisoch stačí sledovať kontúry gigantických šablón, pri zložitejších grafikách sa musia vrstviť farby krok po kroku, čo je časovo a finančne náročné.

Najzložitejšie grafiky sa vopred vytlačia na gigantické samolepky, ktoré však zhoršujú letové vlastnosti lietadla a ich trvácnosť je výrazne obmedzená.

Výmaľba lietadla je finančne nákladná záležitosť a mnohé aerolinky k nej pristupujú iba po tom, čo sa povrchová úprava opotrebuje. To by sa však mohlo zmeniť, ak by výrobcovia lietadiel zmenili technológiu ich nástreku.

Práve na tom pracuje vývojársky tím Airbusu a chce ponúknuť všetkým leteckým spoločnostiam nové služby. Všetky nástreky by robilo robotické rameno, ktoré by rovnako ako tlačiareň kombinovalo štyri základné farby – azúrovú, purpurovú, žltú a čiernu.

Každé jedno lietadlo by tak mohlo mať svoju individualitu a jeho nástrek by mohol niesť grafické prvky bez akýchkoľvek obmedzení. Dopyt existuje, technológia však doposiaľ chýba.

Firma očakáva, že sa jej podarí dokončiť práce do roku 2015.

Napísali v magazíne The Register.