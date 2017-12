Ozónová vrstva Zeme sa pomaly zotavuje

Množstvo ozónu v atmosfére rastie, ochrana planéty pred ultrafialovým žiarením sa zlepšuje.

11. sep 2014 o 17:32 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Je to zároveň dobrá i zlá správa. Do roku 2030 sa takto zabránilo najmenej dvom miliónom prípadov rakoviny kože a už v polovici tohto storočia by sa stav ozónovej vrstvy mohol navrátiť do začiatku osemdesiatych rokov.

Celosvetový zákaz využívania chlórfluorovaných uhľovodíkov ničiacich ozónovú ochrannú vrstvu našej planéty zabral.

Magazín Nature však pripomína aj zlú správu: až za polovicou z tohto zotavovania sa Zeme môžu byť skleníkové plyny, ktoré menia v atmosfére jej teplotnú štruktúru.

Udržujú teplo v najspodnejšej vrstve atmosféry a studenšia stratosféra – kde sa nachádza vyššie množstvo ozónu – umožňuje jeho lepšie vytváranie.

Ozón a klíma

Nová správa OSN a Svetovej meteorologickej organizácie hovorí, že množstvo nebezpečných chemikálií, čo ničia ozónovú vrstvu, kleslo v porovnaní s rokom 2000 o desať až pätnásť percent.

Dôvodom je Montrealský protokol z roku 1987, ktorý zakazuje využívanie napríklad freónov.

Tieto látky však nahradili chemikálie, ktoré môžu byť skleníkovými plynmi, vedci preto vyzývajú na využívanie ešte lepších látok.