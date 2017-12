Hrali sme Destiny, najlepšiu hru všetkých čias? (prvé dojmy)

Dlho očakávaná nová hra od tvorcov Halo má všetky stavebné bloky veľkého herného hitu. Ešte nie je jasné, či jej koncept stojí na pevnom základe.

10. sep 2014 o 8:47 Ondrej Podstupka

Kompletnú recenziu Destiny pripravujeme.

Najväčšej novej hre tohoto roka nestačí byť len videohrou. Chce byť stálym miestom vo vašom živote. Destiny od firmy Bungie, ktorú preslávila séria akčných hier Halo, sme od vydania hrali približne štyri hodiny.

Na úplnú recenziu to nestačí, no mali sme možnosť skúsiť niekoľko prvých príbehových misií aj arény, v ktorých bojujú hráči proti sebe.

Už prvých pár hodín hry ukazuje, že ambície Destiny prekonávajú takmer všetky hry tohoto roka. Bungie hru od základu postavili tak, aby sa k nej hráči mali dôvod a chuť vracať.

Destiny vyšla 9. septembra pre herné konzoly PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360 a Xbox One.

Výborné pieskovisko

Základom je excelentné bojové pieskovisko, na ktoré vývojári vysypali rôznych nepriateľov, zbrane či schopnosti postáv a nechali hráča, aby sa zabával. Vďaka desaťročiu skúseností s vývojom akčných hier z pohľadu prvej osoby je konečný dojem výborný.

Hra je náročná, ale zároveň necháva priestor na chyby. Vďaka tomu máte pocit, že si môžete dovoliť experimentovať a postaviť sa ku každému súboju spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje. Či už opatrným ostreľovaním z diaľky, alebo agresívnym útokom s revolverom v ruke.

Zábavné je všetko. Z veľkej časti aj vďaka dokonale vyladenému ovládaniu - Destiny patrí medzi najprecíznejšie zvládnuté akčné hra za posledné roky.

Súboje sú zasadené do prepojeného otvoreného sveta, v ktorom náhodne stretávate ďalších hráčov, a tí sa do vášho súboja môžu, ale aj nemusia zapojiť.

Hviezdne vojny vs. Hry o tróny

Príbehové misie sú potom akési epizódky, ktoré váš hrdina prežíva v rámci tohto sveta. V kľúčových momentoch príbehu vás hra oddelí vás od ostatných ľudí, ale väčšinou vstupujete a vystupujete do sveta iných hráčov plynulo a bez nahrávacích obrazoviek.

Príbeh je v prvých hodinách skôr slabší a pôsobí len ako prostriedok: ako prevliecť hráča zaujímavým svetom Destiny. Jeho mytológia vyzerá ako keby sa vo vysokej rýchlosti zrazili svety Hviezdnych vojen a Hry o tróny. Prvky sci-fi sa príjemne miešajú s mysticizmom a vizuálna stránka rovnako dobre primixuje do vojenského vybavenia ďalekej budúcnosti stredovekú inšpiráciu.

Kombinácia to je prekvapivo uhladená, no zároveň aj prázdna. Za prvé hodiny sme vo svete, ktorý robí všetko preto, aby vo vás vyvolal zvedavosť, nestretli nikoho, s kým by sa dalo porozprávať.

Každá postava zdanlivo slúži len na to, aby vám predala novú zbraň a nezdá sa, že by sa v budúcnosti plánovali rozhovoriť.

Predstavte si, že vás pustia na Olymp, ale namiesto gréckych bohov nájdete len predajné automaty na blesky a hromy a ohnivé vozy. Stále je to super zážitok, no zároveň aj trochu sklamanie. Celý mix je však aspoň po niekoľkých hodinách extrémne návyková záležitosť.

Technická špička

Graficky a technicky je hra na nekompromisnej špičke. Bungie mali dosť času aj peňazí na to, aby vytvorili úžasnú grafiku, zvuky aj dokonale elegantné používateľské rozhranie, ktoré pravdepodobne stanoví nový štandard pre moderné hry. Rovnako vynikajúca je aj hudba.

Skvelý pocit z ovládania aj spracovania sa prenáša aj do súbojov s živými hráčmi, ktoré prebiehajú v oddelených arénach. Na rozdiel od otvoreného sveta sú oveľa rýchlejšie a oveľa viac nemilosrdné, no len výnimočné sa zdajú neférové.

Či sa Destiny podarí veľké ambície naplniť, budeme vedieť až o niekoľko týždňov. Svet je teraz zaplnený hráčmi a aby naozaj fungoval, musia v ňom ostať a vytvoriť si drobné pravidlá a komunity, pričom nie je jasné, či nástroje v sprievodnej aplikácii a na webe Bungie budú na celú vec stačiť.

Rovnako nevieme, či môže dlhodobo fungovať ilúzia sveta, v ktorom je jediná zmysluplná interakcia s okolím strieľanie do monštier (alebo ludí).

Kľúčové bude zistiť, čo všetko Bungie do svojho pieskoviska už teraz zahrabali a či dokážu dlhodobo vymýšľať nové a lepšie hračky. Aj najlepšie formičky sa totiž časom opozerajú.