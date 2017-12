Epidémia môže byť horšia, vírus eboly asi mutuje

Nakazených pribúda exponenciálne. Úmrtnosť môže byť podhodnotená, ebola sa možno začala človeku prispôsobovať.

9. sep 2014 o 22:02 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Africké krajiny nákazu vírusom ebola výrazne nezvládajú, tvrdí vo svojom pondelkovom stanovisku Svetová zdravotnícka organizácia. Upozorňuje, že počet nových prípadov za posledné dni rastie exponenciálne.

Problémom je nedostatok postelí, lekárov, zlá diagnostika a služby. Situácia pritom môže byť ešte vážnejšia, magazín Science napísal, že štatistiky môžu výrazne podceňovať mortalitu vírusu.

Ebola vírus sa objavil v 70. rokoch, súčasná epidémia je najhoršia v histórii, zomrelo viac ako dvetisíc ľudí, počet nakazených rastie exponenciálne, úmrtnosť je podľa rôznych prepočtov medzi 55 až 70 percentami.

Odhaduje sa, že zomiera zhruba každý druhý pacient. Neoficiálne výpočty, ktoré vychádzajú z počtu nakazených a vyliečených, prípadne z pomeru mŕtvych a vyliečených, ktorých ebola nakazila v rovnakom čase, však podľa vedeckého magazínu naznačujú, že úmrtnosť je 61 až 70 percent.

Paradoxne, to by mohla byť dobrá správa.

„Neprekvapilo by ma, keby sa ebola prispôsobovala a úmrtnosť by klesla povedzme na päť percent,“ vysvetľuje pre BBC virológ Jonathan Ball z Nottinghamskej univerzity. „Súčasná nákaza by sa tak nikdy nemusela skončiť.“

Medzi mortalitou a virulenciou vírusu existuje, zjednodušene, istá súvislosť. Odhaduje sa, že čím sa vírus dokáže lepšie prispôsobiť obeti a nezabiť ju, tým ľahšie sa šíri.

A čím je nakazených viac, tým sa znovu lepšie prispôsobuje - človek pritom nie je pre ebolu prirodzeným hostiteľom, tým sú kalone, príbuzné netopierov. Za epidémie však môže zmutovať a človeku sa prispôsobiť.

Niektoré dáta to už naznačujú. „Rastie exponenciálne, no zdá sa, že úmrtnosť klesá,“ hovorí Ball. „Prečo?“