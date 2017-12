Máme perfektné štátne online služby. Aspoň tri

Čím viac zakúšame slasť starostlivosti, vyzerá úroveň štátnych služieb čoraz absurdnejšie.

9. sep 2014 o 17:03 Radoslav Augustín

Možno len potrebujete pred dovolenkou vymeniť pas. A možno je to aj v dostatočnom predstihu. No určite tušíte, že to na polícii nebude príjemný zážitok.

Rekvizity sú skoré ranné vstávanie, mreže, zažltnuté papiere s množstvom výkričníkov. Tmavé chodby, vydýchaný vzduch, nervózni ľudia. Nástenka plná citácií zákonov a vyhlášok. Zvýrazňovačom vyznačené pasáže, ktoré si máte všimnúť. Nepríjemnosť.

Frustrácia z úrovne komunikácie a štátnych služieb pri riešení bežných životných situácií je o to väčšia, ak sme v tom istom svete v kontakte s organizáciami, pre ktoré ste ako zákazník všetko na svete.

Nebudú chápať

Skláňanie sa komerčnej sféry pred zákazníkom nevyhnutne neznamená, že štátna sféra skôr či neskôr začne robiť to isté. Ale ako u nás čoraz viac zakúšame slasť starostlivosti, bude úroveň štátnych služieb vyzerať čoraz absurdnejšie. V najbližších voľbách budú voliť aj ľudia, ktorí sa narodili v roku 1998.

V obklopení prístupom komerčnej sféry ťažko pochopia, že do služieb štátu sa nedá na webe prihlásiť, že pri vybavovaní vodičského preukazu zažijú atmosféru ako pri výdaji potravinových lístkov počas vojny (zažité vo videohre).

Ale máme našťastie dobré príklady, že aj vo verejnom sektore sa dokážu presadiť praktické, ľahko použiteľné a príjemné služby. Celkom sľubné je, že sú to služby internetové.