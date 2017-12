Najviac sa kradnú iPhony, lákajú zlodejov

Ak nosíte vo vrecku iPhone, v porovnaní s ostatnými smartfónmi je dvojnásobne vyššie riziko, že vám ho ukradnú.

9. sep 2014 o 13:00 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Zaujímavé výsledky priniesla štúdia, ktorú si nechali urobiť britské úrady. Keď akademici vložili do tabuliek záznamy o všetkých krádežiach, lúpežiach a stratách mobilov za roky 2012 a 2013, na prvej priečke sa objavili iPhony. Zo 750-tisíc ukradnutých smartfónov sa zlodeji najviac zaujímali o produkty firmy Apple.

Nie je to však tým, že by šlo o najpredávanejšiu značku v krajine. Kým na špici predajnosti je stále Samsung, smartfóny od tejto firmy nezaznamenali v štatistikách viac ako 20-percentný podiel v krádežiach. Apple naopak dominuje. Zlodeji idú na istotu, vedia že ulúpené smartfóny dokážu so ziskom predať.

Najčastejšími obeťami sú ženy vo veku od 14 do 24 rokov, mobily sa najčastejšie kradnú na verejných priestranstvách, v baroch a prostriedkoch hromadnej dopravy. Špecializujú sa na ne vreckoví zlodeji.

Ak by sme nazreli do hitparády konkrétnych modelov, prvé štyri priečky si držia iPhony rôznych verzií, za nimi nasleduje Blackberry 9790 a v závese sú Samsungy Galaxy S4 a S3.

Vývoj v štatistikách naznačuje, že tento rok môžu byť výsledky iné. Od uvedenia mobilného systému Apple iOS 7 začali klesať krádeže iPhonov a zo 150 kúskov denne ich počet klesá k stovke.

Napísali v magazíne The Register.