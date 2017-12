Nová technológia rozoznávania tvárí odlíši aj identické dvojičky

Čína chystá do prevádzky technológiu, ktorá pridelí ľuďom mená podľa kartotéky s fotografiami.

9. sep 2014 o 11:20 Milan Gigel

PEKING, BRATISLAVA. Čínskym vedcom sa podarilo vyvinúť systém pre rozoznávanie ľudských tvárí, ktorý dokáže v dave určiť identitu jednotlivcov s presnosťou na 99,8 percenta. Pritom nezáleží na tom, či sú ku kamere otočení čelom, alebo v niektorom z 91 rôznych uhlov.

Systém je natoľko presný, že dokáže odlíšiť identické dvojičky, prekonať bariéry intenzívneho make-upu alebo kompenzovať zmeny čŕt u ľudí, ktorí výrazne pribrali či schudli.

Už od budúceho roka by sa technológia mohla dostať do komerčnej prevádzky. Uplatniť by sa mohla na letiskách, pri správe verejného poriadku a všade tam, kde je potrebné preveriť identitu ľudí vstupujúcich do krajiny.

Systém je nielen presný, ale aj rýchly. Vedci ho trénovali na databáze obsahujúcej fotografie 50 miliónov Číňanov. Projekt vznikal za pomoci University of Illinois a National University of Singapore.

Biometrický systém, ktorého úlohou je zrýchliť odbavenie cestujúcich na hraniciach nebude jediný svojho druhu. Podobnú technológiu už používajú v Austrálii, kde je spárovaná s databázou austrálskych a novozélandských občanov.

Napísali v magazíne The Register.