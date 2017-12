Na ebolu zabrala prvá vakcína

Očkovanie zaúčinkovalo pri pokusoch s makakmi, vakcína ochránila päť týždňov. Po preočkovaní až desať mesiacov.

8. sep 2014 o 17:27 Tomáš Prokopčák

WASHINGTON, BRATISLAVA. Teoreticky by to mohlo fungovať takto: zdravotník alebo ktokoľvek pracujúci v rizikovej oblasti by sa krátko pred odchodom dal zočkovať, čo by ho niekoľko týždňov chránilo pred smrteľným vírusom eboly. Ak by po pár mesiacoch dokonca dostal ďalšiu dávku vakcíny, ochrana by mohla vydržať takmer rok.

Takéto výsledky sľubujú nové vakcíny proti ebole, ktoré vyvíjajú viaceré farmaceutické spoločnosti s pomocou rôznych univerzít a inštitútov. Prvé testy jednej z nich teraz podľa štúdie v odbornom magazíne Nature Medicine ochránili pokusné opice. A ak vedci experimentálne makaky preočkovali ďalšou látkou, dosiahli dokonca dlhodobú ochranu pred ebolou.

Minulý týždeň preto odštartovali prvé testy na ľuďoch, výskumníci najskôr overujú bezpečnosť látok.

Očkovať a preočkovať

Epidémia eboly sa objavila v stredozápadnej Afrike pred niekoľkými mesiacmi. Odhaduje sa, že vírus zabíja viac než polovicu pacientov a krajiny ako Libéria či Sierra Leone zápas s nákazou nielen pre nedôveru miestnych ľudí k lekárom prehrávajú.

Aj keď na túto hemoragickú horúčku dosiaľ zomrelo viac ako dvetisíc ľudí, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že počet mŕtvych môže narásť až na 20-tisíc a potrvá mesiace, kým úrady dostanú nákazu pod kontrolu. Až dosiaľ pritom proti ebole nejestvovalo očkovanie a ani neboli otestované a spoľahlivé lieky.

Lekári sa pacientov zvyčajne snažia izolovať, pokúšajú sa zmierniť následky ochorenia a udržať ich pri živote. Vo veľmi obmedzenej miere sa používajú dva experimentálne, dosiaľ neotestované lieky.