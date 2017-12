Láva postupuje krajinou, narazila na rieky. Pozrite si Island

FOTO: SITA/AP a TASR/AP

Láva z Holuhraun už tečie do dvoch miestnych riek. Podľa islandských úradov sa presúva rýchlosťou asi sto metrov za hodinu a aj keď to nie je príliš rýchlo, stále to je dvojnásobok rýchlosti pohybu spred pár dní.

Taká je v súčasnosti situácia na Islande, kde sa špekulovalo o erupcii miestnej podľadovcovej sopky Bárdarbunga. Napriek výronu lávy zo stratovulkánu zatiaľ nestúpa oblak sopečného popola a prachu a sopka neohrozuje leteckú prepravu v Európe.

Pozrite si na fotografiách, ako situácia v okolí sopky vyzerá.