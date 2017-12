Sú legendy. Tieto slávne hry si zahráte aj na tablete

Krvavé akcie, RPG zo starej školy či dobrodružné hry so skvelým príbehom. Na tablete sa môžete zahrať niekoľko skvelých hier, ktoré sú totožné s ich počítačovými verziami.

11. sep 2014 o 0:00 Matúš Paculík

Half Life 2 a Portal

Dve z najlepších hier všetkých čias si môžete zahrať len na zariadeniach s čipom Nvidia Tegra K1, navyše si budete musieť zaobstarať aj adekvátny ovládač. Plnohodnotný zážitok preto budete mať len na Android zariadeniach Nvidia Shield a Nvidia Shield Tablet.

Obsah hry aj grafika sú úplne totožné s počítačovou verziou hry, pričom všetko je plynulé aj vo Full HD rozlíšení. Ovládanie na gamepade nie je tak príjemné ako s klávesnicou, no ak ste už hrali akčnú hru na hernej konzole, tak viete, čo vás čaká.

Cena: 7,99 eur

Stiahnite si Half Life 2 z Google Play

Stiahnite si Poral z Google Play

Max Payne

Legendárna akčná hra, ktorá si zakladá na príbehu a spomalených bojových scénach. Na svoju dobu to bola malá revolúcia, ktorej dnes musíme prepáčiť nesympatického hrdinu a jednoduchú grafiku.

Hra je zábavná aj po rokoch, no len v prípade, ak ste ju hrali aj na počítači. Dobrou správou je jej nízka náročnosť na výkon hardvéru a dobre vyriešené ovládanie. Nepotrebujete žiadny doplnkový ovládač, vystačíte si s dotykovým displejom.

Cena: 2,69 eur

Stiahnite si z iTunes

Stiahnite si z Google Play

Secret Files Tunguska

Dobrodružná hra s dobrým príbehom, ktorú ste si na počítači mohli zahrať už pred ôsmimi rokmi. Počiatočné klišé so zmiznutým otcom skúste prehliadnuť, zvyšok hry je na tom výrazne lepšie a dostanete sa na mnoho zaujímavých miest.

Hra je typickou ukážkou takzvaných point a click dobrodružných hier, takže namiesto akčného behania a zabíjania budete riešiť logické hádanky, rozprávať sa s postavami a hlavne hľadať a kombinovať rôzne predmety. Grafika je veľmi pekná aj na retina displejoch, zvuk a dabing skôr priemerný, no zážitok z hry rozhodne nekazí.

Cena: 4,49 eur

Stiahnite si z iTunes

Trine 2: Complete Story

Tretia hra z nášho výberu, ktorú si zahráte len ak ste majiteľom tabletu s čipom Nvidia Tegra K1. Je to zároveň aj jedna z najnovších, graficky najkrajších a najnáročnejších hier, aké si môžete zahrať na mobilných zariadeniach.

Ovládanie nie je zložité na počítači a nie je zložité ani na tablete. Jediné, čo vás môže potrápiť, sú logické hádanky. Pri nich musíte kombinovať schopnosti jednotlivých postáv ako je sila či mágia. Trine 2 je z hľadiska hrateľnosti asi najlepšou pôvodne počítačovou hrou, ktorú si môžete užiť aj na tablete.

Cena: 11,95 eur

Stiahnite si z Google Play

Grand theft Auto III

Na tabletoch a smartfónoch si môžete zahrať presnú kópiu nie len hlavnej hry GTA III, ale aj jej dvoch pokračovaní Vice City a San Andreas. Všetky hry sa spoliehajú na klasické ovládanie dotykom, pričom vás z neho určite nebude bolieť hlava.

Použiť môžete aj niekoľko herných ovládačov s vibračnou odozvou. Grafická stránka hry je verná originálu, čo znamená, že nemôže súperiť s tými najlepšie vyzerajúcimi titulmi. Ale to nikomu prekážať nebude, keďže je hra zábavná a dobrá aj po mnohých rokoch od jej vydania.

Cena: 4,49 eur

Stiahnite si z iTunes

Stiahnite si z Google Play

Baldur's Gate Enhanced Edition

Je to už 16 rokov, čo sme sa na našich počítačoch hrali hru Baldur's Gate. Klasická sága hry na hrdinu plná tajomna, intríg a dobrodružstva vyšla po rokoch s upravenou grafikou pre moderné systémy Windows, Mac OS X a zahrať si ju môžete aj na tabletoch a smartfónoch so systémom Android a iOS.

Hra okrem základného príbehu obsahuje tri rozšírenia, upravené bolo ovládanie, časť dabingu a niektoré grafické prvky. Hra je vo verzii pre Android aj v češtine, čo s ohľadom na veľký objem textu poteší všetkých priemerných angličtinárov.

Cena: 8,99 eur

Stiahnite si z iTunes

Stiahnite si z Google Play

Duke Nukem 3D

Jednu z najväčších legiend 3D akčných hier si zahráte aj na iPade. Aj v tomto prípade si vývojári nedali veľa práce a spravili jednoduchú kópiu originálu bez výraznejších rozšírení. Pamäť si osviežite rovnakou grafikou s rovnako zábavnými 2D protivníkmi a chýbať nebude ani legendárny striptíz.

Ak nie ste nostalgický fanatik, tak dajte od hry ruky preč. Ovládanie nie je najlepšie a budete si naň určite chvíľu zvykať. No ani potom to nie je obrovská zábava a je vysoko pravdepodobné, že to vzdáte ešte pred koncom prvej úrovne.

Cena: 1,79 eur

Stiahnite si z iTunes

Minecraft

Extrémne návykové stavanie digitálneho Lega si môžete vychutnať na obidvoch hlavných mobilných platformách. Hra je extrémne úspešná, na prvých priečkach predajnosti sa drží dlhé mesiace aj napriek tomu, že je dosť drahá.

Milióny predaných kusov a vysoké hodnotenie sú dôkazom, že sa hra dá pohodlne ovládať aj dotykom. My sme si zvykali trochu dlhšie, no nakoniec sme si uvedomili, že trávime pri mobilnej verzii hry viac času, ako pri tej klasickej. Grafika je totožná s počítačovou verziou, takže nároky nie sú vďaka jej jednoduchosti vysoké.

Cena: 5,49 eur

Stiahnite si z iTunes

Stiahnite si z Google Play

