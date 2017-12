Objavili čudné tvory, ktoré mali vymrieť pred 500 miliónmi rokov

Vedci opísali živočíchy, ktoré nemožno zaradiť nikam na strome života. Pripomínajú morské huby.

6. sep 2014 o 20:47 Tomáš Prokopčák

Čudné organizmy sa nepodobajú na žiaden súčasný život.(Zdroj: Jean Just)

BRATISLAVA. Sú to také malé, smiešne, hubám podobné tvory, vysvetľuje Jean Just, dánsky zoológ z kodanského Prírodovedného múzea. Ukazuje fotografie a opisuje na nich zvláštne tvory, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako akási kombinácia medúzy, rebrovky, hríbov a koralov.

A aj keď prvý dojem hovorí o čudnej rastline, ktorá žije kdesi na morskom dne, v skutočnosti to nie sú rastliny, ale živočíchy. A to dokonca také exotické, že pravdepodobne nepatria nikam do dosiaľ známych vetiev stromu života.

Novoobjavené tvory totiž nepasujú do žiadnej kategórie organizmov, nemožno ich zaradiť do žiadneho známeho kmeňa a najbližší príbuzní týchto ani nie dvojcentimetrových organizmov zrejme vymreli už pred pol miliardou rokov.

Ak by boli priamymi potomkami či dokonca pozostatkami zo sveta z čias ešte pred kambrickou explóziou života, nález opísaný v magazíne PLoS One by pravdepodobne zmenil spôsob, akým rozumieme evolúcii živočíchov i ako sa vyvíjajú nervové systémy i rôzne tkanivá.

video //www.youtube.com/embed/rHYHQzUJBCE

Majú 500 miliónov rokov?

„Viete, keď narazíte na čosi naozaj výnimočné, dlho trvá výskum, štúdium konzultácie naľavo i napravo," opisuje pre magazín Nature Just, prečo o svojich výsledkoch informoval až teraz.

Vzorky z morského dna v hĺbkach štyristo až tisíc metrov totiž jeho expedícia získala už v roku 1986. No až teraz vedci objav dvoch druhov Dendrogramma enigmatica a Dendrogramma dicosides opísali v odbornom magazíne.

„Musíte najskôr samého seba presvedčiť, že ste narazili na čosi naozaj špeciálne," dodáva výskumník.

Volanie o pomoc