Ľudia stoja v rade na iPhone, ktorý zatiaľ neexistuje

Chcú lámať rekordy, zarobiť a možno si aj kúpiť prvý iPhone 6. Ak sa ho Apple rozhodne uviesť o niekoľko týždňov na trh.

4. sep 2014 o 12:45 Milan Gigel

NEW YORK, BRATISLAVA. Je to dobrodružstvo, avšak nie pre každého. Vezmete si skladacie kreslo, spací vak, slnečník a čosi pod zub. Založíte tak rad zákazníkov, ktorí čakajú na produkt, ktorý možno ani neexistuje.

Netušíte koľko to potrvá, viete iba to, že nikdy to netrvalo viac ako 18 dní.

Takto to vyzerá pred predajňou firmy Apple v New Yorku, kde sa začala formovať skupina čakajúca na novinky, ktoré by mala firma Apple predstaviť na konferencii, čo sa bude konať 9. septembra. Mnohí očakávajú predstavenie nového iPhonu 6, povráva sa čosi aj o dvojici ďalších zariadení, ktoré by mohli pribudnúť do ponuky firmy.

Ak čakáte tínedžerov, ktorí túžia po novom smartfóne, ste na omyle. Vďaka predobjednávkovému systému nemusí pred predajňou vysedávať nik.

No v hre je dobrodružstvo posilnené víziou zárobku: za prepustenie miesta, držanie pozície v rade či vystátie radu sa platia tisícky dolárov. K tomu patrí priestor na reklamu či jedinečná šanca na budovanie komunity fanúšikov v sociálnych sieťach.

Odhaduje sa, že novinka by sa mohla objaviť na pultoch predajní už 19. septembra.

Napísali v magazíne The Register.





