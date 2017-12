Americkí vedci chcú vytvoriť novú formu života

Washington 23. novembra (TASR) - Americkí vedci chcú vytvoriť v laboratóriu úplne novú formu života. Má ísť o jednobunkový organizmus, ktorý by potreboval ...

23. nov 2002 o 5:58 © TASR 2002

Washington 23. novembra (TASR) - Americkí vedci chcú vytvoriť v laboratóriu úplne novú formu života. Má ísť o jednobunkový organizmus, ktorý by potreboval na prežitie minimum génov, informoval denník Washington Post.

Ak pôjde všetko podľa plánu, jediná bunka vyprodukuje celú jednu populáciu buniek, ktorá dovtedy neexistovala nikde na svete. Za týmto projektom, ktorý určite vyvolá veľa diskusií o etike a bezpečnosti, stoja kontroverzný odborník na genetiku Craig Venter a držiteľ Nobelovej ceny za medicínu z roku 1978 Hamilton O. Smith.

Smith a Venter povedú projekt podľa vlastných slov za najprísnejších bezpečnostných opatrení. Ak by bunka predsa len unikla z laboratória, okamžite zahynie. Obaja pripustili, že obavy vzbudzujúca je okolnosť, že projekt môže položiť vedecký základ pre novú generáciu biologických zbraní. Aby sa uvedené riziko minimalizovalo, technické detaily sa budú zverejňovať iba veľmi zriedka.

Projekt odštartuje organizmus Mycoplasma genitalium, ktorý žije v ľudskom pohlavnom trakte. Vedci odstránia celý genetický materiál a zostavia z neho umelý reťazec. Z neho má vzniknúť prirodzený chromozóm, ktorý bude potrebovať na prežitie minimálny počet génov. Po vložení do prázdnej bunky sa budú testovať schopnosti umelého chromozómu prežiť a rozmnožovať sa.

Americké ministerstvo energetiky podporilo projekt sumou tri milióny dolárov na tri roky. Finančná injekcia je určená na platy pre asi 25 zamestnancov. Venter počíta s predĺžením projektu za trojročnú hranicu. Ministerstvo dúfa, že z čisto vedeckého projektu bude aj praktický úžitok.

Ak by mal "minimalistický" organizmus želané vlastnosti, dal by sa modifikovať. Využiť by sa dal napríklad na likvidáciu oxidu uhličitého v elektrárenských emisiách alebo na výrobu vodíka ako paliva.