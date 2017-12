Ebola sa vymyká kontrole, na zastavenie chcú stovky miliónov

Choroba zabila v západnej Afrike už vyše 1900 ľudí. Nakaziť sa mohla aj Nigérijčanka, ktorá je momentálne vo Viedni.

3. sep 2014 o 19:56 TASR, Dominik Holič

WASHINGTON, BRATISLAVA. Epidémia eboly už postihla aj vzdialené Thajsko. Znepokojuje farmárov ryže, ktorej cena doma rastie.

Práve odtiaľ ju dovážajú postihnuté krajiny, no thajskí námorníci sa do západnej Afriky boja vyplávať.

Od februára tam na nevyliečiteľnú chorobu zomrelo podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) už najmenej 1900 ľudí. To je viac ako počas všetkých doterajších epidémií dokopy.

Guinea, Sierra Leone a Libéria hlásia nad 3500 infikovaných. Mŕtvych už hlási aj Nigéria a prvý prípad má Senegal.

Podozrenie na ebolu má aj Nigérijčanka, ktorá sa tento týždeň vrátila z rodnej krajiny do Rakúska, kde býva. Na výsledky testov čaká vo viedenskej nemocnici, na základe príznakov však môže ísť aj o maláriu alebo týfus.

„Táto epidémia je najrozsiahlejšia, najzávažnejšia a najkomplexnejšia, akú sme kedy zažili,“ povedala na špeciálnom brífingu generálna riaditeľka WHO Margaret Chanová.

Thomas Kenyon, riaditeľ amerického Centra globálneho zdravia, povedal v stredu agentúre Reuters, že epidémia sa vymyká kontrole. Dodal tiež, že možnosti zastaviť ju sa znižujú a tým sa zvyšuje šanca, že vírus začne mutovať.

Podľa WHO by sa choroba mohla rozšíriť do desiatich krajín a nakaziť dvadsaťtisíc ľudí.

Organizácia odhaduje, že na jej zastavenie treba najmenej šesťsto miliónov dolárov.

Súčasťou tejto sumy má byť aj bezpečná preprava testovacej vakcíny z Kanady, ktorá chce darovať osemsto až tisíc dávok.

