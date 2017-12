Apple priznal napadnuté účty, unikli nahé fotky herečiek

Návod

Ako sa lepšie chrániť:

Extrémne citlivé údaje či fotografie neuchovávajte na zariadeniach s prístupom na internet, ani ich neposielajte do cloudových služieb.

Ak ich potrebujete poslať do cloudu, takéto informácie šifrujte.

Ak takéto informácie nechcete na web posielať, zrušte všetky služby či oprávnenia, ktoré by to za vás urobili. Obzvlášť, ak to robia automaticky.

Používajte dvojfaktorovú autentifikáciu všade tam, kde je to možné.

Nepoužívajte ľahko uhádnuteľné heslo či odpovede na bezpečnostné otázky.