Francúzsky koncern Vivendi získal majoritu v poľských operátoroch ET a PTC

29. jún 2001 o 9:19 TASR

Bonn/Varšava 28. júna (TASR) - Francúzsky koncern Vivendi prevezme majoritný podiel poľského mobilného operátora Elektrim Telekomunikacja (ET). Jeho materská spoločnosti Elektrim SA dnes oznámila, že Vivendi získal 2-% podiel v ET ako aj 1 % akcií spoločnosti Carcom Warszawa. Odkúpením tohto balíka získal Vivendi majoritný podiel vo výške 51 %. Zvyšných 49 % akcií zostane vo vlastníctve spoločnosti Elektrim. Kúpna cena dosiahla 100 miliónov EUR.

Zmluva ďalej predpokladá, že ET doterajšiemu majoritnému akcionárovi Elektrim za 489 miliónov EUR odpredá podnikové podiely v oblasti pevnej telefónnej siete a internetu. ET vlastní 51-% podiel v mobilnom operátorovi PTC. O kontrolu nad PTC sa usiloval aj nemecký Deutsche Telekom, ktorý za neho ponúkol spoločnosti Elektrim 400 miliónov USD. Bonnský telekomunikačný gigant a Vivendi bojovali o majoritu v PTC viac ako 2 roky. PTC je najväčším mobilným operátorom vo východnej Európe s podielom na poľskom trhu takmer 42 % a 3,5 milióna zákazníkmi. Rozhodujúcim kritériom pre získanie kontroly nad ET bola kúpna cena. PTC bude riadený spoločne oboma vlastníkmi, keďže Vivendi nedisponuje prevádzkovou kontrolou.

Hovorca Telekomu Hans Ehnert uviedol, že predložili férovú a veľmi dobrú ponuku. Ehnert podčiarkol, že Telekom považuje svoju pozíciu na poľskom mobilnom trhu naďalej za silnú. Tak ako predtým počíta bonnský telekomunikačný gigant s dlhodobou šancou získať ďalšie podiely v PTC. Na telekomunikačných trhoch v strednej v východnej Európe je Telekom podľa hovorcu veľmi dobre situovaný. Má úspešnú stratégiu a v regióne je zastúpený tak dobre ako nikto iný. Konkrétne má aktíva v Maďarsku, v Českej republike, v Chorvátsku, na Ukrajine, v Rusku a na Slovensku, kde je majoritným vlastníkom Slovenských telekomunikácií, a. s.

(1 EUR = 42,281 SKK)