Objavili najstaršiu kresťanskú mágiu, zaklínadlo malo chrániť

V knižnici Manchesterskej univerzity narazili na text starý 1500 rokov. Obsahoval ochranné zaklínadlo skorých kresťanov.

2. sep 2014 o 14:16 Tomáš Prokopčák

MANCHESTER, BRATISLAVA. V Knižnici Johna Rylandsa na Manchesterskej univerzite sa ten kúsok papyrusu ukrýval viac ako storočie.

Univerzita ho pravdepodobne získala už okolo roku 1901, no odvtedy sa textu nikto poriadne nevenoval. Až si relatívne krátky grécky text všimla Roberta Mazzaová a začala ho podrobnejšie skúmať.

Ukázalo sa, že papyrus obsahuje rané kresťanské zaklínadlo, mágiu, ktorá mala ochrániť pred prípadným nebezpečenstvom. Kresťania tento zvyk prebrali od Egypťanov, Grékov či antických Rimanov, akurát modlitby k egyptským či rímskym bohom nahradili pasáže z Biblie. V prípade papyrusu je to kúsok zo Žalmov a z novozákonného Evanjelia podľa Matúša.

„Toto je úžasne vzácny príklad toho, aký zmysel mali kresťanstvo a Biblia pre obyčajných ľudí, nielen pre elity a kňazov," hovorí podľa BBC Mazzaová. „Je to jeden z prvých dokumentov, ktorý používa mágiu v kresťanskom kontexte a prvé zaklínadlo objavené s odkazom na Poslednú večeru."

FOTO - MANCHESTERSKÁ UNIVERZITA

Vedci predpokladajú, že kúsok papyrusu patril niekomu v okolí Hermopolisu, na okraji Al-Ašmúnín v dnešnom Egypte. Majiteľ zjavne použil starší papyrus, na jednej strane sa totiž nachádza ochranný text, na druhej útržky potvrdenia o zaplatení obilnej dane, aj s potvrdením od výbercu. Zaklínadlo si jeho majiteľ poskladal a pravdepodobne ho nosil v ochrannom amulete či medailóne.

„Tvorca amuletu podtrhol kúsok potvrdenia, napísal zaklínadlo na jednu jeho stranu, potom papyrus poskladal a vložil do medailónu," vysvetľuje Mazzaová podľa tlačového vyhlásenia svojej univerzity. „Preto je potvrdenie o dani poškodené."

Výskumníci upozorňujú, že ochranný kresťanský text obsahuje viaceré chyby. Niektoré slová sú napísané nesprávne, prípadne so zlým slovosledom.

Môže to znamenať, že text nenapísal profesionál, ale možno obyčajný človek. Zároveň by to mohlo znamenať, že znalosť Biblie a kresťanstva bola v šiestom storočí v oblasti Egypta oveľa rozšírenejšia, než sa dosiaľ predpokladalo.