Islandská sopka stále hrozí, zatiaľ bez popola

Erupcie severne od sopky Bárdarbunga zatiaľ nesprevádza popol.

1. sep 2014 o 15:56 Dominik Holič

Na Islande znovu vidieť lávu.(Zdroj: University of Iceland)

REYKJAVÍK, BRATISLAVA. Nedeľné lávové erupcie z trhliny severne od sopky Bárdarbunga dosahovali výšku až šesťdesiat metrov. Islandské úrady preto opätovne vyhlásili najvyššiu výstrahu červeného stupňa pre leteckú dopravu.

Napriek tomu, že lávový tok z viac ako kilometrovej trhliny je desať­ až dvadsaťkrát silnejší ako v piatok, výstrahu nakoniec znížili naspäť na miernejšiu oranžovú.

„Nezachytili sme prítomnosť sopečného popola, iba lávu,“ uvádza hlásenie Islandského meteorologického úradu. Práve hrozba úniku oblaku popolu do ovzdušia spúšťa silnejšiu výstrahu.

Tá by mohla nastať, ak by výbuchy boli pod vrstvou ľadu a roztopená voda by sa zmiešala s magmou. Všetky erupcie boli zatiaľ mimo ľadovca Vatnajokull, ktorý pokrýva časť sopečného systému Bárdarbunga.

Vulkánológ Armann Hoskuldsson povedal pre magazín Iceland Review, že od nedeľnej polnoci zasiahlo sopečnú oblasť už viac ako sedemsto zemetrasení. Podľa meraní Islandského meteorologického ústavu bolo najsilnejšie na južnom okraji sopečného poľa Holuhraun.

Hoskuldsson predpokladá, že do utorkového rána by na mieste mohli vzniknúť až dva krátery.