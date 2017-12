Behám, skáčem, nespím. Sú pre mňa múdre hodinky úplne nanič?

Oplatí sa kúpiť nové múdre hodinky? A ako sú na tom všetky tie fitnáramky? Vypočujte si Tech_FM.

1. sep 2014 o 11:16 (tech)

Mala to byť nové technologická revolúcia. Dokonca sa roky špekulovalo, ako ten zásadný obrat uchopí spoločnosť Apple.

Súčasné múdre hodinky sú najmä veľkým sklamaním. Nedokážu viac ako smartfóny, zvyčajne dokonca bez smartfónu ani nedokážu poriadne fungovať.

Ako to však vyzerá so smartwatchmi teraz a ako by mohlo v budúcnosti? A keď už, neoplatí sa kúpiť radšej polomúdry fitnáramok na cvičenie? Čo vlastne dokáže?

Viac sa dozviete v TECH_FM s Ondrejom Podstupkom.

