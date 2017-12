Industry Giant 2 - pokračovanie skvelej tycoonovky

Po naozaj veľmi dlhej pauze tu máme konečne nejakú poriadnu hru ala starý dobrý Transport Tycoon. Opäť budeme stavať vláčiky, prevážať suroviny, vyrábať a hlavne zarábať.

23. nov 2002 o 0:00 Tomáš Koza

Industry Giant 2 (IG2), tak ako aj jeho prvý diel, je stratégia, zameraná na ekonomiku. Väčšinou začínate tak povediac na "zelenej lúke", len s minimálnymi finančnými prostriedkami. Prvú vec čo ako správny ekonomický magnát musíte urobiť, je pozrieť si celý región, v ktorom sa chystáte podnikať. Musíte nájsť nejaké vhodné mesto (poprípade dedinu, ale to je extrémne zlý prípad), najlepšie s čo najväčším počtom obyvateľov. Pretože logicky čím viac ľudí, tým viac potenciálnych zákazníkov. Správny obchodník myslí aj na budúcnosť, takže nie je na škodu zohľadňovať aj rýchlosť rozrastania sa daného mesta. Keď náhodou nie ste spokojný s prírastkom, ktorý ma mesto, nie je to problém. Pretože prírastok sa dá vylepšiť postavením tzv. leisure facilities, teda oddychových centier. K týmto rekreačným centrám patria napríklad: cirkus, štadión, ródeo ale aj školy a knižnice. Stavanie týchto budov je ale veľmi drahý špás, takže si to asi každý z vás dobre rozmyslí, či stavať alebo nie.

Keď už máme akési to mesto, je čas poobzerať sa po okolí trocha bližšie. Treba pohľadať nejaké tie suroviny, ako železo, drevo, vzácne kovy, bauxit... Keď náhodou v okolí nie je žiadna vhodná surovina, treba sa poobzerať po nejakej úrodnej pôde, pretože taký potravinársky priemysel tiež nie je na zahodenie. Okrem potravinárskeho priemyslu máte na výber z ohromného počtu ďalších odvetví. Spolu môžete vyrábať neuveriteľné množstvo produktov. Tak teda keď sa už rozhodnete na aký priemysel sa dáte, môžete začať stavať budovy. Postavíte baňu, továreň, sklad, obchody, nejakú tú infraštruktúru a môže sa začať podnikať.

Autori sa v IG2 venovali detailom. V továrňach si môžete nastaviť také veci, ako produktivita, či platy zamestnancom. Dopyt po jednotlivých produktoch je ovplyvňovaný sezónou. Hračky sa na najlepšie predávajú v zime (vianoce) a naopak, také nafukovacie člny zase v lete. Pochopiteľne také rohlíky sa rovnako predávajú po celý rok. Ako som už hovoril, občas budete musieť vystavať aj nejakú tú infraštruktúru. Na výber máte 4 typy prepravy: letecká, námorná, železničná a cestná. Samozrejme, každá má nejaké klady a zápory. Čo sa týka produktov a dopravných prostriedkov, tak vám po nejakých rokoch pribúdajú stále nové a nové typy.

IG2 má aj veľmi kvalitnú kampaň, presnejšie tri kampane. Vybrať si môžete z easy, medium a hard kampane. Easy je pochopiteľne najľahšia, ale aj najkratšia. Prejde ju každý bez väčších problémov, cieľové požiadavky väčšinou splníte o niekoľko rokov dopredu, ako by ste mali. Medium je tak akurát, viac misií, zaujímavé úlohy. Cieľ misie väčšinou splníte na poslednú chvíľu. A hard, no tak to je absolútny hardcore, len pre tých fakt najlepších. Okrem troch kampaní vám dáva hra na výber zo slušnej kopy scenárov, ktoré sú tiež rôznej obtiažnosti. U hier podobného typu väčšinou nechýba editor máp, no tu ho bohužiaľ nenájdete.

Grafika: 7 / 10

Možno, že by ste v dnešnej dobe Geforce4 Ti a Radeon 9700 čakali nejakú svetobornú plne 3D grafiku. Tú ale v tejto hre nenájdete. IG2 je v starej dobrej 2D grafike, samozrejme akcelerovanej. Napriek tomu grafika pôsobí dobrým dojmom. Môžete zoomovať, koľko len chcete. Keď si hru maximálne oddialite, objavia sa vám obláčiky. Po cestách a v mestách síce jazdia autá, ale akosi mi chýbajú chodci. Nebolo by na škodu, keby ste videli ľudí ako sa prechádzajú po uliciach, pracujú na farme, alebo nakladajú tovar do vagónov. Bez týchto detailov vyzerá najmä také letisko veľmi pusto.

Interface: 9 / 10

Inštalácia prebehla bez komplikácií. Hra na spustenie dokonca nepotrebuje CD v CD-romke, čo pokladám za výhodu. Všetko potrebné môžete nastaviť priamo v hre. Dokonca môžete meniť farbu interfacu. IG2 obsahuje kopu grafov a tabuliek, ktoré vám dávajú presné informácie o vývoji vašej spoločnosti. Máte k dispozícii aj kompletný zoznam, všetkých dostupných budov a produktov, ktoré môžu produkovať. Plusom sú aj zaujímavé informácie o výrobkoch, napríklad kedy sa po prvýkrát objavil TV, niečo z jeho histórie a podobne.

Hrateľnosť: 8 / 10

Po hrateľnostnej stránke je na tom hra vynikajúco. Vždy rozdielne úlohy v kampani, zaujímavé mapy, nespočetná hromada produktov a podobne. K hrateľnosti prispieva aj jednoduchosť nastavenia výroby. Veľmi jednoducho a efektívne sa dajú nastavovať trasy dopravných prostriedkov. Pri podobných hrách je zvykom, že sa začnete nudiť pretože len pozeráte na pomaly sa rozvíjajúcu spoločnosť, v IG2 si našťastie môžete hru zrýchliť. Malý detail ale v tejto hre podstatne vyniká.

Multiplayer: 6 / 10

Na moje prekvapenie hra podporuje aj multiplayer. Hrať ale môže iba 4 hráči naraz, čo je dosť málo. Hrať môžete cez LAN alebo cez Internet.

Zvukové efekty: 6 / 10

Zvukov nie je veľa, nejaký ten počuť akurát, keď občas ide okolo vláčik, niekedy sa ozve nejaký ten zvuk z továrne atď. Myslím si, že je to tak dobré, pretože zvýšený počet zvukov by hráča len rušil. A ich kvalita? No keďže ich nie je veľa, tak si to len ťažko akosi všimnete, ale nie je to nič hrozné, takže pohoda.

Hudba: 6 / 10

Každá hra musí mať nejakú tú hudbu, takže pochopiteľne ju má aj IG2. Je to taký neidentifikovateľný štýl, ktorý sa vám s počiatku bude celkom páčiť. No neskôr ju určite stlmíte a pustíte si k tomu nejaké tie svoje "empétrojky" z Winampu.

Inteligencia & obtiažnosť: 7 / 10

Čo sa týka inteligencie vašich počítačových konkurentov, je to tak akurát. Dokážu vám konkurovať, ale nakoniec aj tak vyhrá človek, vládca všetkého tvorstva, ehm. S obtiažnosťou je na tom hra výborne. Každý si nájde to svoje. Hra má niečo aj pre úplných amatérov aj niečo pre hardcore hráčov, ktorý si chcú vyskúšať všetky svoje ekonomicko-budovateľské schopnosti.

Záverečný verdikt: 8 / 10

A na záver? IG2 je hra s priemernou grafikou, ale s výbornou hrateľnosťou. Myslím, že sa bude páčiť každému, komu sa páčilpôvodný Industry Giant ale aj hry ako Caesar alebo Pharaoh. Takže berte, určite neoľutujete, IG2 vám príjemne spestrí váš HDD.