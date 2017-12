Four Horsemen of the Apocalypse - krvavá kúpel z pekla!

Musíte uznať, že táto hra od 3DO vás určite zaujala už názvom. Štyria jazdci apokalypsy určite nie je žiadny klasický názov pre hru, ale treba sa hlavne sústrediť na hru samotnú. Ak by som mal v skratke charakterizovať túto hru, asi by som napísal anjelsk

22. nov 2002 o 17:35 Ján Kordoš

á akcia. Lenže vy chcete vedieť asi trošku viac, tak to predsa rozvediem.

Hlavné postavy anjelika sme mali už vo viacerých hrách. Stačí ak spomeniem hry: Requiem: The Avenging Angel a Messiah. Vždy bolo vašou úlohou vžiť sa do role anjelika, ktorého poslaním bolo nastoliť na Zemi konečne poriadok. A tak sme behali s anjelikom (a anjelskym úsmevom) a vraždili neveriacich ;). Jazdci apokalypsy nebudú inou hrou – dokonca si dovolím tvrdiť, že pôjde o brutálnu hru, ktorá bude mať iste označenie na krabici - len od 18 rokov. V tejto akčnej hre bude všetko také drastické a ako tvrdia známi a renomovaní psychológovia: Malé deti by z toho mohli zblbnúť. Eh, nechám to radšej tak.

Tentoraz sa dostanete do role archanjela Abaddona, ktorý je tým vyvoleným, lebo len on môže zastaviť štyroch jazdcov: Mor, Vojnu, Hlad a Smrť. Lenže túto úlohu nezvládne sám a preto si na úlohu musí povolať aj Troch vyvolených, ktorí sa postavia do boja po jeho boku a spoločne zaženú peklo do späť do pekla. Zlo sa začína rýchlo rozťahovať po Zemi a preto sa musíte rýchlo vybrať na svoju púť a zachrániť ľudstvo pred istou záhubou.

A teraz sa zameriam na krvavosť hry. Mohli ste vidieť množstvo krvavých hier, ale Jazdci by mali byť extra krvavý. Z každej postavy bude reálne striekať krv a tešiť sa môžete aj na ďalšie efekty pri bojoch. Ale aj tak sa bude všetko sústrediť na gejzíry krvi a odlietavajúce končatiny. Navyše každá smrť by mala byť iná, lebo nepriateľa môžete doraziť rôznymi spôsobmi. Bojovať budete so stredovekými zbraňami (meče), palnými zbraňami (pištoľ) a magickými. Ako som už vyššie spomenul, vašou úlohou bude vymlátiť pomocníkov zla, lebo potrebujete vyvolať Troch vyvolených. Nepriatelia by mali vyzerať dostatočne nechutne na to, aby ste ich zabíjali s radosťou. Ak nájdete túto "svätú trojicu" budete sa o nich musieť v priebehu hry ďalej starať, lebo ak zomrie jeden z nich, hra končí a vy môžete začať od začiatku. Vyvolení však budú získavať schopnosti, ktoré vám neskôr budú pomáhať v boji, takže nebudú len povestné piate koleso na voze.

Ak sa už teraz tešíte na tento krvavý kúpeľ, tak si dajte ešte šlofíka vo svojej postele z ľudských kostí, najedzte sa ešte ľudských vnútorností a zapite to krvou, lebo táto hra by na pulty obchodov mala doraziť až o rok, teda v zime 2003. Ale dovolím si tvrdiť, že keď to príde, červená farba bude všade.