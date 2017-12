Star Wars: The Clone Wars - klonovaní útočia na PS2!

22. nov 2002 o 17:18 Milo Gracík

Star Wars: The Clone Wars – je akčná hra so strategickými prvkami na motíve ostatného filmu zo série Star Wars. V októbri sa objavila vo verzii pre Nintendo GameCube. Hernými servermi bola prijatá nad očakávania dobre a tak dúfajme, že PS2 verzia, ktorá bude čoskoro vydaná, sa jej bude v kvalite minimálne rovnať.

Ak sa chcete zúčastniť masívnych bitiek nespočetného množstva pozemných a vzdušných jednotiek, nie nepodobných posledným 30 minútam filmu Star Wars – Episode II: Attack Of The Clones, je toto hra presne pre vás. Pod záštitou Lucas Arts ju vyvíja Pandemic Studios, ktorí sú na PS2 zodpovední za kvalitnú RTS Battlezone a rozpačitú RTS Army Men. Dej hry začína tam, kde skončil filmový príbeh Epizódy II. Ako Anakin Skywalker, Mace Windu alebo Obi-wan Kenobi vediete armádu Republiky do gigantický bitiek epickej Vojny Klonov. Vašou úlohou je zastaviť hnutie separatistov skôr, než stihne použiť starovekú zbraň hromadného ničenia. Osud celej galaxie je vo vašich rukách.

Hra ponúka 3D pohľad na bitevné pole, po ktorom sa pohybujete buď po vlastných alebo prostredníctvom 5 rôznych bojových vozidiel so špecifickými vlastnosťami (útočná loď republiky, motocyklový speeder, vznášadlový stíhací tank, útočný mech). Proti vám separatisti postavia 30 rozdielnych typov bojových strojov. Plníte množstvo rozmanitých misií v 16 rozsiahlych úrovniach na 6 odlišných svetoch. K dispozícii je simultánny multiplayer až pre 4 hráčov v 4 rôznych režimoch (na PS2 bude multiplayer iba pre 2 hráčov). V technickom spracovaní zvuku a obrazu nezaostáva hra za filmom, takže si budete môcť vychutnať surround zvuk vo formáte Dolby Pro Logic II a širokoúhly obraz vo formáte 16:9.

Vydanie tejto viac než zaujímavej mechanickej 3D akcie na PS2 je naplánované na december. Uvidíme, či sa jej v Európe dočkáme ešte tento rok.