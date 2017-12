Najväčšia herná výstava Európy ukázala monštrá aj sentiment

KOLÍN NAD RÝNOM. August je pre hernú komunitu už od roku 2009 malým sviatkom. V nemeckom Kolíne sa aj tento rok zišli vývojári, novinári, nadšenci a hráči hier na najväčšej európskej prehliadke počítačovej zábavy.

Spolu s výstavou Gamescom sa už tradične konala aj vývojárska Games Development Conference Europe, na ktorej si vývojári vymieňali skúsenosti a predstavovali svoje herné projekty.

Výstavisko Koeln Messe sa zapĺňa už od skorých ranných hodín. Hráči nechcú čakať v radoch dlhšie a častejšie, ako je nutné. Tento rok sa však čakalo veľa a všade.

Ako prvé do očí udrú všadeprítomné veľkoplošné plagáty a pútače, ktorými sa producenti snažia prilákať vás práve do ich stánku. Väčšina hier s veľkými pútačmi sú ďalšie časti už zavedených sérií, ktoré často recyklujú staré nápady.

Mali sme si možnosť krátko zahrať niekoľko takýchto titulov, ďalšie boli predstavované len vo videách počas uzavretých projekcií

Medzi novými titulmi, z ktorých takmer všetky predstavili už v priebehu roka vynikol Evolve. Akčná hra z pohľadu prvej osoby pre viac hráčov, kde jeden ovláda nebezpečnú príšeru a skupina iných lovcov zaujíma rolu lovcov. Monštrum má schopnosť vyvíjať sa počas hry, takže dynamika a stratégia súbojov je v každom kole nová.

Quantum Break od tvorcov hry Max Payne bol jedným z hlavných lákadiel konzoly Xbox One, ktorá sa na Slovensku začne oficiálne predávať od septembra. Hra spája filmovo pôsobiacu akciu s predskriptovanými pasážami a niekoľkými zaujímavými mechanikami, ktoré súvisia so zasadením hry do sveta, kde sa rozpadá čas. Hra zatiaľ vyzerá skôr ako klasický budúcoročný letný blockbuster, na ktorý sa pravdepodobne časom zabudne.

Jedným z najzaujímavejších pokračovaní bol určite nový Metal Gear Solid s podtitulom Phantom Pain od Kojima Productions.

Hra je, podobne ako predchádzajúce tituly, koncipovaná ako akcia so zameraním na utajenie a plíženie s filmovým strihom a príbehom, ktorý je v novej verzii podporený novou technológiou Fox Engine. Mimochodom, Hideo Kojima ohlásil aj ďalšiu hru, tentokrát v spolupráci s režisérom Guillermom del Torrom. Pokračovanie hororovej série Silent Hill si mohli hráči aj doma vyskúšať ako krátke demo s názvom P.T.

Ďalším zábavným, aj keď nie veľmi inovatívnym titulom, bol nový mesačný "pre-sequel" k Borderlands, ktorý - okrem zníženej gravitácie - ponúkal niekoľko vynovených herných mechaník. V jadre ostal tou istou frenetickou akciou, na akú sú hráči tejto série zvyknutí.

Ostatne veľké AAA tituly boli už väčšinou len pokračovaniami, ktoré zmenili grafiku a pridali pomerne málo k herným mechanikám. Hráči mohli vidieť nové verzie hier ako Far Cry 4, ktorej level s útokom na opevnenie pomocou slonov sme si mali možnosť zahrať, Electronic Arts pridalo ďalšiu časť svojej série Battlefield.

Opätovne, a na tom istom mieste vo veľmi podobnom stánku ukazovali populárny simulátor živote bežnej rodiny Sims 4, ktorý vychádza v septembri tohoto roku.

Veľký záujem vzbudili aj nové časti populárnych športových hier ako NHL 15, ktorá v prvom rade sľubuje vylepšenú fyziku kolízií a puku, FIFA 15 a taktiež aj NBA2K15 od 2K.

Samostatnou kapitolou boli hry pre viacerých hráčov, MMORPG a MOBA hry, ktoré sa v súčasnosti tešia enormnej popularite a aj komerčným úspechom. Preto nebolo prekvapivé, že prezentácie týchto hier zaberali najväčšie plochy na výstavisku. Väčšinou sú cielené na špecifický druh hráčov, pre ktorých je hranie hier aj otázkou tréningu a e-športových výkonov.

Najzaujímavejšie nové nápady ukázali tituly, ktoré vyvíjajú menšie tímy nadšencov. Tieto hry sú špecifické svojou hrateľnosťou, keďže konkurovať v grafike, zvuku a animáciách veľkorozpočtovým produkciám s financiami v rádoch desiatok miliónov dolárov, vo väčšine prípadov nedokážu. Pokúšajú sa preto zaujať atmosférou, príbehom a novými nápadmi.

Pravdepodobne najzaujímavejším počinom je hra Never Alone. Vznikla na popud kmeňovej rady starších v meste Anchorage na Aljaške, ktorí chceli priblížiť lokálnu mytológiu a kultúru domorodých Američanov aj mladým hráčom.

V Never Alone ovládate dievča Nuna a jej arktickú líšku, medzi ktorými si viete ľubovoľne prepínať. Riešite logické a priestorové hádanky podobne, ako v obľúbenej hre Limbo z roku 2010. Autori sa inšpiráciou netaja. Posúvajú však atmosféru ďalej, napríklad aj tým, že je celá hra nahovorená jedným zo staršinov kmeňa Iňupiaq v domorodom jazyku.

Ďalšími povšimnutiahodnými kúskami je britská nezávislá puzzle FPS hra Pneuma, v ktorej, podobne ako v hre Portal, prechádzate jednotlivé miestnosti a riešite hádanky.

Z technologických noviniek na seba strhol pozornosť súboj dvoch konkurentov na poli virtuálnej reality. Sony predvádzalo svoj Project Morpheus a firma Oculus ukázala okuliare DK2. Na oba produkty čakali v radoch niekoľko hodín davy ľudí. Porovnať ich nie je ľahké. Nateraz sa zobrazovacia technológia Sony zdá byť na vyššej úrovni ako displeje v DK2. Oculus do svojho produktu ešte neosadil na mieru vytvorené obrazovky, ale displej od Samsungu.