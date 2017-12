Rebríček najpredávanejších hier vo VB k 16.11.2002 (všetky platformy)

22. nov 2002 o 14:43 Milo Gracík

Po raketovom štarte (300.000 predaných kusov za 2 dni!) si prvé miesto zaslúžene vydobylo a stále drží ostatné pokračovanie GTA3 - Vice City. Zaujímavosťou je, že v predajnosti tento výhradne PS2 titul predčil všetky zaručené blockbustery na PC, GameCube a XBOX. Vďaka vydaniu LOTR: The Two Towers (pokles o 2 miesta), graficky excelujúcemu najnovšiemu spracovaniu Pána Prsteňov klesol LOTR: Fellowship Of The Ring podľa predpokladov, aj keď sa prekvapivo udržal v prvej desiatke. Tu sa prejavilo silné zázemie LOTR fanúšikov, či je hra dobrá alebo nie, predajnosť a zisky sú zaručené (obdobne je to aj pri Harrym Potterovi). Súboj futbalových gigantov sa vyvíja priaznivejšie pre EA (FIFA 2003) drží 2. miesto), Pro Evolution Soccer 2 od Konami povážlivo klesol zo 4. na 7. miesto. Dva novo nasadané tituly sa okamžite uchytili v rebríčku (WWE Smack Doown! od THQ na 3. a Harry Potter & Chamber Of Secrets od EA na 4. mieste). Prekvapujúco, ale o to pôsobivejšie je 9. miesto debutújeho simulátora tanca Dancing Stage Party Edition od Konami. Žiaľ trom z očakávaných blockbusterov sa štart nevydaril a prvý týždeň sa v TOP TEN neumiestnili (Red Faction 2 od THQ na 17., Tony Hawk's Pro Skater 4 od Activision na 25. a „crossover hra“ od Square a Disney Kingdom Hearts na 35. mieste).

GRAND THEFT AUTO: VICE CITY - Rockstar FIFA 2003 - EA Sports WWE SMACKDOWN! SHUT YOUR MOUTH - Thq HARRY POTTER - CHAMBER OF SECRETS - EA Games LORD OF THE RINGS - THE TWO TOWERS - EA Games COLIN MCRAE RALLY 3 - Codemasters PRO EVOLUTION SOCCER 2 - Konami THE SIMS: UNLEASHED - EA Games DANCING STAGE PARTY EDITION - Konami LORD OF THE RINGS-FELLOWSHIP OF THE RING - Black Label