The Getaway a Star Wars: Bounty Hunter na PS2 sú GOLD!

22. nov 2002 o 13:12 Milo Gracík

SCEE oznámilo, že PAL verzia ich vianočného bombakšeftu pre PS2, The Getaway je dokončená a na ceste do lisovne. V tejto surovej noir gangsterke vystupujete v úlohe sporiadaného obchodníka so zločineckou minulosťou, ktorá ho dostihla v podobe bossa miestneho podsvetia. Excelentná grafika, realistické prostredie, temná atmosféra, skvelé ovládanie, to všetko prichádza s The Getaway.

Vydanie v Európe je naplánované na december tohto roku, vydanie v USA na začiatok roku 2003.

Podobne aj Lucas Arts oznámili, že ich najnovší Star Wars titul, The Bounty Hunter, pre PS2 sa dostal do vývojovej fáze označovanej ako GOLD, t.j. hra je pripravená pre výrobnú linku. Mlčanlivý, opancierovaný lovec hláv Jango Fett prichádza. V tejto fantastickej explozívnej akcii sa váš blaster rozžeraví do krvava. Ak Santa-hráč dá, tak si túto hru nájdete aj pod vianočným stromčekom.

Vydanie v USA je naplánované na 22. novembra, v Európe na 29.novembra.