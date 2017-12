HP mení milióny káblov, skontrolujte si ten svoj

Pre riziko požiaru firma bezplatne vymieňa káble, ktoré dodávala ku svojim notebookom a netbookom značiek HP a Compaq.

28. aug 2014 o 9:45 Milan Gigel

PALO ALTO, BRATISLAVA. Stalo sa to už niekoľkým ľudom. Kým ťukali do klávesnice svojho notebooku, koncovka napájacieho kábla sa začala zahrievať a roztavila izoláciu. Ak by si nevšimli, že sa deje čosi zlé, ich príbytky mohli skončiť v plameňoch.

Aj keď šlo i zriedkavé správy, ktorých počet dosiahol hranicu troch desiatok, Hewlett Packard chce predísť možnému riziku. Používateľom vymení káble, ktoré dodával k notebookom od septembra 2010 až do júna 2012.

Celá séria káblov od čínskeho výrobcu je označená nápisom LS-15 pri konektore, ktorý sa zasúva do napájacieho adaptéra. Niektoré z nich pochádzajú zo série, ktorá je chybná.

Výmena sa uskutočňuje bezplatne, firma chybné káble nevyzdvihuje. Svoj notebook si preveríte na webe podľa sériového čísla. Ak patrí medzi chybné, firma vám náhradný pošle na svoje náklady.

Hewlett Packard nie je jedinou firmou, ktorá našla vo svojich produktoch chybu. V júli firma Sony menila batérie v zariadeniach Valio Flip, iba mesiac po tom, čo Apple menilo používateľom iPhonov ich USB nabíjačky.

V máji pre zmenu Panasonic sťahoval z trhu 43000 akumulátorov pre notebooky, ktoré sa prehrievali. Rovnaké problémy mala v marci aj firma Lenovo, ktorá menila akumulátory v 37000 notebookoch Thinkpad.

Napísala britská BBC.