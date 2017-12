AKTUALIZOVANÉ 19:40 Senegalského lekára s ebolou budú liečiť v Nemecku, ďalší lekár zomrel

Senegalského pracovníka WHO previezli do Hamburgu, v Nigérii zavreli všetky školy do októbra.

27. aug 2014 o 12:50 tasr, sita

Písmo: A - | A + 0 0 BERLÍN. Na liečenie do Nemecka previezli v stredu epidemiológia, ktorý sa počas práce pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) nakazil v Sierre Leone vírusom eboly. Informovala o tom agentúra AP. Podľa hovorcu odboru zdravotníctva v Hamburgu Rolanda Ahrendta podrobia chorého lekára na žiadosť WHO liečbe na miestnej Univerzitnej klinike (UKE). Hovorkyňa WHO Fadela Chaibová identifikovala pacienta ako Senegalčana, ktorý pre WHO pracoval v Sierre Leone ako konzultant. V Sierre Leone zatiaľ na ebolu zomrel už tretí lekár. Informoval o tom dnes vysokopostavený poradca sierraleonského prezidenta Ibrahim Ben Kargbo. Podľa slov poradcu chorobe v stredu podľahol doktor Sahr Rogers, ktorý pracoval na klinike v meste Kenema na východe krajiny, keď sa vírusom nakazil. Prípady eboly sa doteraz vyskytli v Libérii, Sierre Leone, Guinei, Nigérii a Konžskej demokratickej republike (KDR). Podľa WHO si epidémia tohto nákazlivého ochorenia vyžiadala od februára už viac ako 1420 obetí vrátane 120 zdravotníckych pracovníkov. Počet infikovaných osôb prekročil číslo 2600. V Nigérii v reakcii na ebolu zatvorili všetky školy až do 13. októbra. Nový školský rok sa mal začať v pondelok.