Grid Autosport je skvelá zábava, ale len pre autíčkarov (recenzia)

Pokračovanie pretekárskej hry vás bude baviť len ak je vám odmenou pôžitok z šoférovania.

6. sep 2014 o 0:00 Ondrej Podstupka

Grid Autosport (Codemasters) Páči sa nám: výborný pocit z jazdy, pestrý výber pretekov Nepáči sa nám: hra je zameraná len fanúšikov žánru Hodnotenie: 7,8

Grid Autosport si užijete, len ak naozaj milujete autá. Codemasters sa v pokračovaní svojej pretekárskej série vrátili k jej závodným koreňom.

Nový Grid je čistý závodný simulátor a nesnaží sa predstierať, že by chcela byť viac. Sústredil sa len na to podstatné a to robí naozaj dobre. Dva základné piliere svojho žánru - autá a rýchlosť - zvláda výborne. Viac vám nedá, ale ani nesľubuje.

Najväčším pôžitkom v hre je skvelý pocit rýchlosti. Od prvého momentu na trati máte pocit, že sedíte v závodnom aute.

Výborná jazda

Pocit sily, keď pri zrýchľovaní do dlhej rovinky prekročíte hranicu 200 kilometrov za hodinu, si budete pamätať dlho a bude vás lákať späť. Postupom času si však začnete užívať aj nuansy šoférovania silných áut - presne zvládnutý moment zrýchlenia zo zákruty či prudké brzdenie pred ostrou zatáčkou.

Rýchlosť by bola zbytočná bez dobrého ovládania. Autá však reagujú precízne, a aj keď sa úzka myšička nepodarí, cítite, že ste zlyhali vy a nie ovládač. Zrážok a nezvládnutých zákrut si pritom užijete najmä spočiatku veľa.

video //www.youtube.com/embed/I5RIoJgfQJg#t

V piatich herných módoch hra ponúka rôzny druhy závodov. Môžete si skúsiť napríklad závody rýchlych a ľahkých formulových monospostov, ale aj mestské trate s bežnými autami či závody postavené okolo šmykov a opotrebúvania pneumatík.

Fyzikálny model hry hľadá rovnováhu medzi zábavou a simuláciou, predpokladá však, že budete jazdiť ako závodník. Musíte rozumne brzdiť či myslieť na priľnavosť povrchu. Hráči bez skúseností so závodnými hrami strávia prvú hodinu mimo trate alebo v masových zrážkach.

Vráťte čas

Hra sa pritom snaží nováčikov uviesť jemne. Môžete si zapnúť rôzne výrazné druhy pomoci: od toho, že sa na trati zobrazí pás označujúci ideálnu stopu, až po automatickú prevodovku a pomoc pri zrýchľovaní.

Najväčšou pomocou bude možnosť vrátiť sa v čase. Stlačením jedného tlačidla sa závod zastaví a plynulo hráča vráti späť do momentu, ktorý si zvolí.

Je to neuveriteľne užitočný nástroj. Ak pokazíte poslednú zákrutu pred cieľom, nemusíte znovu prechádzať celý závod, stačí sa vrátiť o pár sekúnd naspäť.

Nováčikovia si vďaka pretáčaniu času môžu nacvičiť najťažšie úseky. Na vyšších obtiažnostiach začína hra počet pretočení času dávkovať na niekoľko použití za závod a tí najlepší sa bez neho musia zaobísť úplne.

Len pre motoristov

Spätné pretočenie času chráni pred frustráciou zo zbytočného opakovania závodov.

No na opakovanie si zvyknite - jeden závod nasleduje ďalší. Odmena za zlepšovanie je len ďalší, trochu prestížnejší závod. Inak len jazdíte. Hlavná motivácia pokračovať v hraní je pôžitok zo samotnej jazdy. Kariérny mód ponúka určitú mieru strategického rozhodovania v tom, ktorý závod si vyberiete. Skutočnú hĺbku však nemá.

Grid zvláda mechanický pôžitok z šoférovania výborne. Okolitá štruktúra je však slabá. Ak sú pre vás pocit rýchlosti a pôžitok z jazdy samé o sebe odmenou, nemáte dôvod váhať.

Pre ľudí bez motoristickej vášne však Grid nie je - ani napriek tomu, že sa im cestu za volant volant snaží všemožne zjednodušiť.