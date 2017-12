Do Indonézie dorazil smartfón za 35 dolárov s Firefox OS

Lacná novinka je dostupná zatiaľ iba v Indii a Indonézii, ponúkajú ju cez internet.

26. aug 2014 o 11:55 Milan Gigel

NAÍ DILLÍ, BRATISLAVA. Volá sa Cloud FX a za 33 dolárov si ho môžu kúpiť záujemcovia na indickom a indonézskom trhu. Na pulty predajní sa dostal ďalší zo série smartfónov, na ktorom beží mobilný operačný systém Firefox OS.

Tentokrát je jeho výrobcom firma Intex Technologies, ktorá sa pokúša uchádzať o priazeň nenáročných spotrebiteľov.

Obchodným zámerom je reagovať v krajinách na rastúci dopyt po technológiách, kde práve cenovka na produkte určuje, akou rýchlosťou technológie na trh nastupujú.

Prednosťou smartfónov je ich všestrannosť pri prístupe k webovým službám a možnosť neobmedzeného rozširovania ich softvérovej výbavy.

Intex Cloud FX má 3,5-palcový dotykový displej s rozlíšením 320x480 zobrazovacích bodov, gigahertzový procesor, dvojmegapixelovú webkameru a dva sloty pre SIM karty s konektivitou pre siete druhej generácie.

Vo výbave je FM rádio, WiFi a Bluetooth, pre ukladanie dát si môžu používatelia do smartfónu vložiť pamäťovú kartu s kapacitou do 4 gigabajtov.

Svoju stratégiu má pre ekonomicky slabé trhy aj Google. Jeho program Android One počíta so zariadeniami, ktoré by za 100 dolárov dokázali ponúknuť 4,5-palcový dotykový displej, dve SIMky a FM rádio.

Napísali v magazíne Mashable.