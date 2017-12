Amazon sa tlačí do hier, za 970 miliónov kupuje službu Twitch

Strategickou investíciou si chce firma otvoriť cestu na nový trh. Nadväzuje ňou na svoje iniciatívy z posledných dvoch rokov.

26. aug 2014 o 10:15 Milan Gigel

SEATTLE, BRATISLAVA. Je to správa podobná tej, ktorá už prefrčala všetkými svetovými médiami. Twitch zmenil majiteľa. Tentokrát sa už nehovorí v špekuláciách o Google ale s cifrou 970 miliónov dolárov prichádza oficiálna tlačová správa firmy Amazon.

Firma úspešne zakončila akvizíciu technologického startupu, ktorý priniesol hráčom platformu pre streamovanie hier. Tá umožňuje podeliť sa o herné zážitky v hráčskej komunite a sledovať zručnosti ostatných.

Služba sa stala medzi hráčmi počas svojej trojročnej existencie natoľko obľúbenou, že pri prvých informáciách o predaji vznikli rozpačité obavy o tom, aká bude budúcnosť projektu.

Kúpa služby úplne zapadá do stratégie Amazonu. Firma, ktorá je silným predajcom digitálneho obsahu sa snaži preraziť aj do sveta hier. V roku 2012 vybudovala herné štúdio, ktoré vytvorilo tituly pre mobilné zariadenia a Facebook.

Neskôr kúpila vývojársku firmu Double Helix Games a zamestnala niekoľko odborníkov z herného segmentu, aby sa posunula o kúsok vpred. Výsledkom je FireTV, ktorý otvára okienko do sveta hier, i keď zatiaľ v obmedzenom rozsahu.

Teraz prichádza kúpa streamovacej platformy pre hráčov, ktorá by mohla byť predzvesťou ďalších akvizícií. Amazon to so vstupom na herný trh myslí skutočne vážne a nie je jediným technologickým gigantom, ktorý uvažuje rovnakým spôsobom. O rovnaké portfólio má záujem aj Google, Yahoo a Facebook, pre ktorých je to cesta k udržaniu svojej trhovej pozície.

Twitch navyše ponúka reklamný priestor s ostro vymedzenou cieľovou skupinou, cez ktorý možno propagovať a predávať herné tituly.

Napísala britská BBC.