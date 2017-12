Čína chce vlastný operačný systém, ukáže ho v októbri

Nová iniciatíva má znížiť závislosť hardvérovej veľmoci na softvéroch USA.

25. aug 2014 o 11:15 Milan Gigel

SANGHAJ, BRATISLAVA. Je to veľkolepý plán, na ktorom Čína pracuje niekoľko rokov. Už od októbra by mal na trh vstúpiť nový operačný systém, ktorý v krajine nahradí Windows. Očakáva sa od neho, že si na domácom trhu vybuduje pozíciu štandardu - v domácnostiach, internetových kaviarňach i na úradoch.

Októbrové načasovanie nového čínskeho operačného systému ráta s dvomi výhodami: systém Windows XP je bez podpory Microsoftu, takže bez záplat nie je počítač pripojený k internetu bezpečný.

Nový Windows 8 bol navyše pre podozrenia zo špehovania zakázaný v čínskych vládnych počítačoch a beží proti nemu silná mediálna kampaň. Vzniká tak vákuum, ktoré dáva šancu domácej alternatíve.

Operačný systém, ktorý doposiaľ nemá svoje finálne meno, sa má najprv ukázať na desktope a neskôr presiaknuť aj do mobilného segmentu.

Ide o stratégiu krajiny, ktorá už roky hovorí o svojej neprimeranej závislosti na softvérových technológiách USA. Nepáči sa jej slabý vplyv domácich výrobcov smartfónov na vývoj Androidu i utajenosť zákulisia systémov Windows.

Všetky doterajšie aktivity by tak mali vyústiť do finálneho produktu, ktorý by sa mal presadiť nielen na domácom čínskom trhu.Cez mobilnú platformu sa operačný systém pokúsi osloviť aj používateľov z iných krajín.

Napísali v magazíne Computer World.