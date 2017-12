Liekom na demenciu môže byť vitamín D

Nedostatok vitamínu napomáha vznik Alzheimerovej choroby a demencie u starších ľudí.

24. aug 2014 o 18:45 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. V budúcom polstoročí by sa mal počet ľudí s demenciou strojnásobiť. Nárast týchto problémov by sa však mohol jednoducho zastaviť – užívaním vitamínu D. Tvrdí to štúdia publikovaná v časopise Neurology, podľa ktorej práve nízka hladina vitamínu D u starších ľudí zdvojnásobila riziko vzniku demencie v neskoršom veku.

Vitamín D sa nachádza napríklad v rybom tuku alebo sa tvorí v koži pri pôsobení slnka. Jeho množstvo vedci sledovali v krvi u 1659 ľudí starších ako 65 rokov, ktorí nemali demenciu ani kardiovaskulárne ochorenia a neprekonali mŕtvicu.

Počas šesťročného výskumu zistili, že tí, ktorí mali mierny nedostatok vitamínu D, mali o 53 percent vyššie riziko demencie a o 69 percent vyššie riziko Alzheimerovej choroby ako tí s normálnou úrovňou vitamínu D.

U ľudí s ešte väčším nedostatkom vitamínu sa riziko demencie zvýšilo na 125 percent, zatiaľ čo riziko vzniku Alzheimerovej choroby stúplo na 122 percent. Z výsledkov teda vyplynulo, že hladiny vitamínu D sú významným rizikovým faktorom pri oboch druhoch mozgového ochorenia.

„Očakávali sme, že nájdeme súvislosti medzi nízkou úrovňou vitamínu D a rizikom demencie a Alzheimerovej choroby, ale výsledky prekvapili,“ povedal podľa BBC David Llewellyn z Exeterskej univerzity. „V skutočnosti sme zistili, že spojitosť bola dvakrát taká, ako sme predpokladali.“

Doterajšie výskumy ukázali súvislosť medzi nízkou úrovňou vitamínu D a nástupom kognitívnych problémov. Nová štúdia však ako prvá potvrdila spojitosť vitamínu s oboma chorobami.

„Teraz sú potrebné ďalšie klinické štúdie, ktoré by určili, či konzumácia potravín s vitamínom D môže oneskoriť alebo dokonca zabrániť vzniku Alzheimerovej choroby a demencie,“ dodal Llewellyn.

Doi: 10.1212/WNL.0000000000000755