Päť zábavných videí, ani jedno vedro ľadovej vody

Pohľad na Facebook hovorí niečo iné, ale na internete sa ešte dajú nájsť aj videá, na ktorých sa ľudia neoblievajú vodou. Pozrite si výber virálnych videí, zaručene bez Ice Bucket Challenge.

24. aug 2014 o 12:20 Ondrej Podstupka

Esencia pondelňajšieho rána

Pes dosiahol vrcholnú umeleckú formu stvárnenia ranných budíkov.

Znepokojivo hĺbavé myšlienky

Čo by v skutočnosti znamenalo víťazstvo Hillary Clintonovej v prezidentských voľbách a pravda o ľudskej túžbe lietať.

Makeup verzia 2.0

Nakresliť si novú tvár dostalo úplne nový význam.

Premenená klasika

Čo by sa stalo, ak by film UP režíroval tvorca Transformerov?

Takmer nelegálna záložňa

Výbornú reklamu si najviac užijú fanúšikovia kultového seriálu Breaking Bad. Jej krásne spustlú atmosféru by mal oceniť každý.