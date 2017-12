Čo možno neviete: Raňajky nie sú najdôležitejšie jedlo dňa

Mali by sme povinne raňajkovať? Veda ukazuje, že to je len ďalšie, nevýnimočné jedlo počas dňa.

24. aug 2014 o 10:51 Tomáš Prokopčák

Zrejme to poznáte: poriadne sa naraňajkuj, inak ten deň nebude za nič stáť, kričali na vás ráno vaši rodičia. Raňajkovať musíš, raňajky sú najdôležitejšie jedlo dňa.

Nuž, zrejme to nie je pravda. A raňajky nie sú o nič dôležitejšie ako ktorékoľvek iné jedlo dňa. Aspoň ak dôjde na vedu a nutričné hodnoty.

Raňajky a obezita

Nové výskumy v odbornom magazíne The American Journal of Clinical Nutrition ukazujú, že to s raňajkami a najdôležitejšom jedlom dňa bude iba celosvetovo rozšírený mýtus.

Tento mýtus pravdepodobne vznikol vtedy, keď sa sledoval vplyv jedenia a nejedenia raňajok na riziko obezity. No štúdia Alabamskej univerzity na tristo dobrovoľníkoch ukázala, že ten vplyv je len minimálny.

Ľudí snažiacich sa schudnúť rozdelili vedci do dvoch skupín: jedni raňajkovali a druhí nie. Po šestnástich týždňoch preverovali výsledky a zistili, že raňajky s chudnutím nič spoločné nemajú.