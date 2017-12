Môže byť smartfón s obrovským displejom za 150 eur dobrý? (Recenzia)

Veľkosťou sa blíži k malým tabletom, má štvorjadrový procesor, zvládne dve SIM karty a kúpite si ho už za 170 eur.

27. aug 2014 o 13:35 Matúš Paculík

GoClever Quantum 600 Páči sa nám: dobré spracovanie, cena, 2x SIM Nepáči sa nám: slabý výkon, malá pamäť Cena: 169 eur Hodnotenie: 6,9

Zariadenia stierajúce hranicu medzi smartfónom a tabletom nie sú na trhu novinkou. No až v posledných mesiacoch ich cena klesla natoľko, že si ich môže kúpiť aj zákazník, pre ktorého je prvoradá cena.

Do tejto kategórie patrí aj smartfón GoClever Quantum 600 so 6-palcovou obrazovkou a HD rozlíšením. Bude sa vám s ním pracovať rovnako dobre ako s menším tabletom, no zároveň nebudete pri telefonovaní vyzerať zvláštne.

Len čistý plast

Telefón je celý z plastu - na kovové súčiastky jednoducho nezostal rozpočet. Kvalita materiálov je však dobrá aj na dotyk. Pri používaní vytvára smartfón pocit spoľahlivosti. Výhrady nemáme ani k zadnému krytu, ktorý je odoberateľný. Je síce tenký, no nájdete pod ním vymeniteľnú batériu, dva sloty pre SIM kartu a jeden pre rozšírenie pamäte.

Počet tlačidiel vás neprekvapí, klasická hardvérová trojica pre úpravu hlasitosti a blokovanie displeja je rozmiestnená dobre, keďže na ne dosiahnete aj pri držaní smartfónu v jednej ruke. Dotykové tlačidlá sú taktiež tri, našťastie sú umiestnené mimo displeja a teda neukrajujú z jeho využiteľnej plochy.

Pri 6-palcovej obrazovke jednoduché ovládanie jednou rukou nečakajte. V hromadnej doprave dosiahnete na približne tretinu obrazovky a písanie správ si necháte radšej na neskôr.

Nie je svižný

Parametre 4-jadrový čip BCM23550, 1,2 GHz

Grafický čip VideoCore IV

Pamäť 1 GB

Dáta 4 GB + microSD do 32 GB

Displej 6” 1280x720, IPS

Dual-SIM 3G + 2G

8 Mpx fotoaparát

Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM rádio

Batéria 2800 mAh

Rozmery 160x82x8,95 mm

Hmotnosť 204 g

Adroid 4.4.2

Ani štvorjadrový procesor nemusí byť zárukou vysokého výkonu. V lacnom smartfóne nájdete výkonný čip len výnimočne a inak to nie je ani v prípade testovaného modelu.

Čip Broadcom BCM23550 už nejaký čas nepatrí medzi špičku. Jeho nižšia pracovná frekvencia ani gigabajt operačnej pamäte však telefón nebrzdia. Najväčším problémom je nedokonalý firmvér.

Výrobca navyše neponúka jeho automatickú aktualizáciu a odkazuje vás na manuálny postup. Z jeho webových stránok si musíte stiahnuť inštalačný súbor, skopírovať ho do zariadenia, špeciálnym hmatom vôjsť do servisného menu, kde konečne spustíte inštaláciu.

Ani najnovší firmvér z konca júla ale nerieši pomalý pohyb v hlavnej obrazovke.

Presúvanie medzi jednotlivými plochami je pomalé, s vykresľovaním majú problém dokonca ja niektoré testovacie aplikácie.

Pri hrách sme na obmedzenia našťastie nenarazili, plynulé boli rovnako Angry Birds, ako aj Dead Trigger 2 pri nastavení nižších detailov. Test AnTuTu skončil s výsledkom 13 tisíc bodov, čo je horšie ako pri niekoľko rokov starom smartfóne Samsung Galaxy S3.

Zvyšok hardvérovej výbavy neurazí, no okrem Wi-Fi, Bluetooth, GPS a FM rádia už zariadenie neponúka nič zaujímavé. Kapacita vstavanej pamäte je veľmi malá. Pojme len niekoľko väčších aplikácií a dodatočnej investície do pamäťovej karty sa určite nevyhnete.

Skoro čistý Android

Žiadne výrazné grafické doplnky, či množstvo zbytočných aplikácií a hier. GoClever pri úprave operačného systému Android 4.4 uvažoval striedmo a za jediný grafický úlet považujeme krikľavé farby pri zobrazení telefónneho signálu. Zelená a fialová farba pôsobia v hornej lište ako päsť na oko.

Hneď po prvom zapnutí nájdete nainštalovaných niekoľko doplnkových aplikácií. Zabavia vás Angry Birds, počasie si pozriete v aplikácii 1Weather, knihy prečítate v Cool Readeri a dokonca tu nájdete aj navigačný softvér Mireo viaGPS s mapami Slovenska, Česka a Poľska.

Štandardu sa nevymyká ani aplikácia pre fotoaparát. Je rýchla a umožní vám nastaviť niekoľko základných parametrov vrátane hodnoty ISO. Kvalita fotografií je slušná, blesk nemusíte zapínať hneď ako vojdete do bytu a s pevnou rukou dokonca zvládnete aj nočnú fotografiu.

V akcii už za 149 eur

Kritika výkonu sa stáva nepodstatnou, akonáhle sa pozriete na cenovku zariadenia. Výrobca uvádza doporučenú cenu 179 eur, no v obchodoch ju nájdete bežne o 10 eur nižšiu a niekoľko veľkých internetových obchodov predáva smartfón dokonca za 149 eur.

To je veľmi dobrá cena aj s ohľadom na dobrú kvalitu spracovania a veľkosť displeja s HD rozlíšením. Smartfón bez problémov nahradí aj menšie tablety. Pohodlne zvláda prehliadanie webových stránok a v prípade núdze zabaví aj filmom.

Nemáme problém ho odporučiť každému, kto hľadá lacný smartfón s veľkým displejom. Musí sa ale pripraviť na trochu pomalšie reakcie a nákup microSD karty.

