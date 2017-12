Vesmírna raketa zlyhala, satelity Galileo nie sú na mieste

Európska obdoba navigačného systému GPS má znovu problémy. Zlyhal nosný systém, nevyniesol družice na správne miesto.

23. aug 2014 o 22:52 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Má to byť jedna z vlajkových európskych vesmírnych misií. Družice navigačného systému Galileo by boli obdobou amerického GPS či ruského GLONASS-u.

V piatok mala dve družice (piatu a šiestu v systéme) vyniesť do vesmíru nosná raketa Sojuz. Štart z Francúzskej Guyany sa síce vydaril, zlyhal však jeden zo stupňov rakety, stupeň Fregat. Družice sa tak nedostali na správnu obežnú dráhu a krúžia prinízko, pravdepodobne po eliptickej dráhe okolo Zeme.

„Nadviazali sme kontakt s oboma satelitmi a bezpečne ich kontrolujeme,“ hovorí vo svojom krátkom vyhlásení Európska vesmírna agentúra (ESA).

Problémom je, že družice Doresa a Milena samé zrejme nemajú dosť paliva, aby sa dostali na správnu orbitu. Potrvá však niekoľko dní, kým odborníci určia presnú príčinu zlyhania i to, čo sa s tým dá urobiť.

„Boli umiestnené na nižšiu obežnú dráhu, ako sa očakávalo,“ priznala to podľa BBC aj spoločnosť Arianespace, ktorá mala štart na starosti. „Tímy teraz zisťujú, aké dôsledky by to mohlo mať na satelity.“

Európsky systém Galileo by mal pozostávať až z tridsiatky funkčných družíc, ktoré by chcela ESA poslať do kozmu do roku 2020. Planétu by obiehali vo výške približne 23-tisíc kilometrov nad povrchom.

Navigačný systém by mal byť presnejší, ako dosiaľ využívané navigačné technológie. V skutočnosti však multimiliardový kozmický program čelí viacerým problémom a viackrát sa odkladal.