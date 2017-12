Islandská sopka Bárdarbunga vybuchla, zatiaľ pod ľadom

Zatiaľ nie je jasné, či láva roztopí ľad ľadovca Vatnajökull a do ovzdušia sa tak dostane popol.

23. aug 2014 o 17:31 Tomáš Prokopčák, Tomáš Prokopčák, tasr

REYKJAVÍK, BRATISLAVA. Zatiaľ nie je nič vidieť. Žiaden dym či stúpajúce chocholy vulkanického prachu. Napriek tomu pod stovkami metrov ľadu sa prebudila islandská sopka Bárdarbunga.

Podľa miestnych meteorológov začala v sobotu menšia podľadovcová erupcia. Nachádza sa podľa Iceland Review pod ľadovou pokrývkou Dyngjujökull na severe ľadovca Vatnajökull. Práve tento najrozsiahlejší islandský ľadovec ukrýva stratovulkán Bárdarbunga.

Sopka je druhým najvyšším objektom na Islande. Patrí do najväčšieho islandského vulkanického systému a naposledy masívne vybuchla v roku 1794.

Evakuovali miestnych

Fakty Bárdarbunga Stratovulkán sa nachádza pod rozsiahlym ľadovcom Vatnajökull. Dosahuje výšku 2009 metrov nad morom a je druhou najvyššou horou na Islande. Desaťkilometrovú kalderu pokrýva zhruba osemsto metrov ľadu. Naposledy vybuchol v roku 1794, prípadne v roku 1910.

Sopka sa začala prebúdzať už začiatkom týždňa. Citlivé seizmologické zariadenia zaznamenávali až stovky otrasov denne, vedci si tiež všimli pomalé stúpanie magmy nahor sopkou.

Našťastie, tieto fenomény sa diali mimo hlavného magmatického krbu sopky.

Láva z erupcie však začala podľa vulkanologičky Melissy Pfefferovej roztápať ľad pod ľadovcov.

To povedie k záplavám, miestne úrady odhadujú, že sa môže až stonásobne zvýšiť prietok lokálnych riek. Úrady preto evakuovali rozsiahle oblasti na sever od sopky a ľadovca.

Evakuácia turistov prebiehala aj počas víkendu.

Podľa Pfefferovej sa však nedá predpovedať, kedy alebo či vôbec láva roztopí ľad a či sopka začne do ovzdušia chrliť plyn a popol, čo by zrejme ohrozilo leteckú dopravu.

V súčasnosti sa erupcia nachádza pod asi 150 až 400 metrami ľadu.

Prečítajte si tiež: Na Islande sa budí ďalšia sopka, môže ohroziť Európu

Islandský ľadovec Vatnajökull. FOTO - NASA

Zastaví lety?

Islandské úrady cez víkend zároveň zvýšili riziko problémov pre letecké spoločnosti. Sopka Bárdarbunga dosiahla posledný piaty, takzvaný červený stupeň rizikovosti - znamená to, že do atmosféry by sa mohli dostať veľké objemy sopečného popola.

Vatnajökullský národný park so sopkou Bárdarbunga sa nachádza asi 300 kilometrov východne od Reykjavíku a pokrýva 14 percent územia Islandu.

V roku 2010 zastavil popol z erupcie menšej islandskej sopky Eyjafjallajökull na šesť dní veľkú časť premávky v európskom vzdušnom priestore.

Leteckým spoločnostiam vtedy spôsobil škody za viac ako miliardu eur a zrušených bolo viac ako stotisíc letov.