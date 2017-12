Word vás nechce poslúchať? Prečítajte si niekoľko dobrých rád

Chce nám pomôcť a predsa stvára veci o ktoré nemáme záujem. Pozrite si, čo sa s tým dá robiť.

22. aug 2014 o 12:35 Milan Gigel

Mnohí od neho očakávame, že sa bude správať ako obyčajný písací stroj. Má poslušne ukladať na biely hárok písmeno za písmenom - a on si niekedy robí čo chce. Odsadzuje, prepisuje, formátuje a opravuje. Aj napriek tomu, že sa nám to nepáči a o jeho asistenciu nestojíme.

Zostavili sme pre vás rebríček niekoľkých problémov Wordu i s tým, ako ich vyriešiť.

1. Preč so zlomkami

Tí, čo pravidelne zapisujú do svojich počítačov recepty, vedia presne, o čom je reč. Čím prehľadnejší chcete mať zoznam surovín, tým viac vám Word prepisuje všetky zlomky tak, aby sa čítali čo najťažšie.

Namiesto 1/2kg múky a 1/8 masla máte bez svojho pričinenia 1,2 kg múky a 1,8 masla. Vracať sa vždy späť v texte a opravovať opravy Wordu nemá cenu, rovnako ako sa vzdať zlomkov a nahradiť ich inou formou zápisu.

Za všetko môže funkcia automatického formátu, ktorú nájdete v nastaveniach kontroly pravopisu. Ak raz vypnete funkciu prepisovania zlomkov, nemusíte sa obávať ďalších mrzutostí. Je to, akoby ste zrazu s ľahkosťou prechádzali položkami bez opravovania.

2. Tvrdohlavé veľké písmená

Neexistuje žiadny dôvod na to, aby sme zoznamy vo svojich dokumentoch zostavovali pod odrážkami. Určite ste sa s tým už stretli.

Začnete písať zoznam pomôcok riadok po riadku a Word je presvedčený o tom, že prvé slovo v riadku sa musí začínať veľkým písmenom. A aby to nestačilo, začne si vyrábať odrážky či dokonca číslovania tam, kde sa mu zachce.

Je to nepríjemné, človeka to ruší v práci a pritom to nedáva žiadny zmysel. Aj v tomto prípade treba viniť z nepríjemností automatické formátovanie a automatické formátovanie počas písania.

Vyhľadajte na záložkách funkcie Veľké písmená na začiatkoch viet, Veľké písmená na začiatkoch textov v bunkách tabuľky, Automaticky odrážkované zoznamy a Automaticky číslované zoznamy. Všetky jednu za druhou vypnite.

3. Chýbajúce odstavce

Z nejakých dôvodov vám v práci vymenia starý Office za novší a pri prvom Ctrl+C / Ctrl+V sa vám zosype svet.

Text, ktorý bol na obrazovke dokonale naformátovaný, stratí v cieli nového okna zmysel. Všetky odstavce akoby sa stratili a vy musíte všetko opravovať.

Na vine sú štýly, ktoré nedržia krok s tými staršími. Tam, kde svieti v prvom okienku formátovacieho pruhu štýl „Normálny“, treba kliknúť na náhradnú druhú položku „Bez riadkovania“. Odteraz každé kopírovanie medzi aplikáciami prebehne bez komplikácií a text si udrží svoju štruktúru.

Čiary, ktoré nemožno zmazať

Záhada nad záhady. Kde sa vzala, tam sa vzala, na konci odstavca je kockovaná čiara, ktorá sa prenáša každým kopírovaním. Možno ju uchopiť a posunúť, nemožno ju však zmazať. Len prácne stopovanie v krokoch vzad ukáže, že sa vykreslila tam, kde sme si pomohli radom hviezdičiek, aby sme oddelili spracovanú časť textu od pracovných poznámok.

Ako naložiť s tvrdohlavou čiarou, ak sa nechceme zbaviť formátovania pri uložení dokumentu v inom, jednoduchšom formáte? Existuje kombinácia tlačidiel Ctrl+Q, pomocou ktorej možno čiary odstrániť jednu po druhej. Sú na rámovanie odstavcov a nejako nedáva zmysel, prečo by to tak malo byť.

Niekedy tieto „nezmazateľné“ čiary nadobúdajú formát jednoduchej či dvojitej línie. Ak ste dlhodobo upodozrievali z tejto chyby tabuľky a nenachádzali riešenie, teraz už zaručene budete vedieť ako na to.

4. Maximum textu na obrazovke

Odkedy Windows 7 s radosťou ukladá okno vedľa okna, aby sa na jednu obrazovku vošli zdrojové materiály a upravovaný dokument súčasne, zdá sa, akoby bol každý displej notebooku primalý.

Chyba však nie je v displeji ale v tom, že Word nás v priebehu dlhých rokov naučil pracovať v režime zobrazenia, ktoré je zhodné s tlačou. Ako dostať na obrazovku maximum textu bez straty zmyslu formátovania tak, aby vypadli len biele a nepoužívané plochy?

Kliknite na stuhe Zobraziť na položku Koncept a kombináciou tlačidla Ctrl a kolieska na myši nastavte správnu veľkosť textu. Odrazu akoby ste mali skutočne dva monitory a nie jeden malý, úbohý displej.

5. Samé veľké písmená

Niekedy sa žiada, aby boli nadpisy písané veľkými písmenami - a nie vždy sa podarí v hlave vyhrabať, ako sa píše veľké ô, veľké ä či niektoré z ďalších písmen, na ktoré sa nezačína žiadne súce slovo.

Jednoduchšie ako hľadať ich v mape znakov či na internete, aby sme ich prekopírovali do dokumentu, je prenechať všetky tieto starosti na Word samotný.

Počuli ste už o funkcii „Všetky písmená veľké“? Táto nenápadná voľba vo formátovaní písma slúži na to, aby sa text bez ohľadu na to, ako ho napíšete, zobrazoval vždy veľkými písmenami.

Kým vy ťuknete do klávesnice aby ste napísali ô, v riadku sa v skutočnosti objaví vytúžené Ô. Bez toho, aby ste ako robot vyťukávali ono známe alt-0212. Obzvlášť na klávesnici notebooku bez numerického bloku.

6. Keď súbory rastú

Niekedy sa deje čosi nezvyčajné. Veľkosť súboru pri každej úprave narastá aj napriek tomu, že písmen v ňom nepribudlo. Akoby sa čosi pokazilo, obzvlášť v prípade, ak dokument obsahuje aj nejaké obrázky. Je na to liečba, ktorá by zabrala?

Je to jednoduchšie, akoby sa mohlo zdať. Stačí len skopírovať z dokumentu to, čo sa skutočne zobrazuje na obrazovke. Ak milujete klávesové skratky, táto vám možno na prvý pohľad vyrazí dych. Ctrl+A/Ctrl+C/Ctrl+N/Ctrl+V/Ctrl+S.

Čo sa stane? Skopírujete celý obsah dokumentu, založíte nový súbor, všetko do neho vložíte a necháte uložiť. Už len vpísať nový názov súboru. Akoby razom všetky problémy ustali a súbor prestal rásť. Čo bolo s tým pôvodným, sa už nedozvie nik. Hlavne že to funguje.