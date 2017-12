Warlords IV: Heroes of Etheria - nový predchodca Heroesov

21. nov 2002 o 14:46 Ján Kordoš

Možno sa niektorí hráči ešte pamätajú na túto hernú sériu. Nemám na mysli real-time stratégie z prostredia Warlords (Warlords: Battlecry), ale narážam na klasických ťahových Warlordov. Ja osobne som hral druhý a tretí diel, takže sa teším na štvrté pokračovanie tejto série. Moje očakávania sú vysoké, lebo táto herná séria sa vyznačovala vysokou hrateľnosťou, ktorá vás vedela pritiahnúť k monitoru na veľmi dlhú dobu.

V skratke si povieme, o čo v tejto hre ide. Viacerí ju nazývajú aj predchodcu Heroes of Might and Magic a treba im dať za pravdu. HoMaM si zo sveta Warlordov vzal celkový systém hry - teda budete mať najprv jeden hrad, v ktorom budete produkovať jednotky, ktoré stoja určitú cenu a vytvárajú sa určitú dobu. Máte možnosť aj najímania si hrdinov, ktorí naberajú skúsenosti a vylepšujú sa. So svojim vojskom putujete po krajine a rozširujete svoje tlapky po ríši až narazíte na nepriateľa, ktorý sa snaží o to isté. Pokúsite sa ho poraziť a takýmto systémom budujete svoju ríšu.

Lenže mnohým hráčom sa pri pohľade na tretí diel obracia žalúdok (grafika nie je všetko) a preto k nám prichádza štvrtý diel s vylepšenou grafikou, ktorá by mala zaujať súčasnú hráčsku obec. K tomu by malo pomôcť aj niečo cez 140 jednotiek, ktoré budú rozdelené do 6 bojujúcich strán. Preto v hre nebudete mať k dispozícií všetky jednotky, ale len ten zlomok, ktorý prislúcha k vašej rase. Autori sľubujú aj kúzla pre každú stranu, ktorá bude bojovať v konflikte, pričom by kúzla mali byť pre každú stranu charakteristické, nádherne graficky spracované a mali by mať poriadny účinok v boji. Umelá inteligencia protivníka by mala byť tiež značne vylepšená a nepriateľ by mal reagovať na vaše presuny vojsk, čim by hra mala získať taktickejší charakter.

Ako to všetko dopadne, sa však dozvieme až na budúci rok, kedy by hra mala uzrieť svetlo sveta. Táto herná séria má v hernom svete staré korene, tak sa jej určite budeme venovať buď v sekcii noviniek alebo hneď preview. Zatiaľ len týchto pár riadkov textu.

