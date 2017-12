Reign of Fire - vláda ohňa na PS2

Rok 2024, na vrchole potravinového reťazca sa nachádza rasa oheň pľuvajúcich jašterov – drakov. Srdnaté zbytky ľudskej populácie sa snažia nakopať jaštericiam zadok a získať späť spustošený (ugrilovaný) svet.

21. nov 2002 o 14:29 Milo Gracík

Toto inferno sa v obchodoch objaví 15. novembra.

Rovnomenný post-apokalyptický film sme mali možnosť nedávno vidieť aj v našich kinách. Akčná atmosferická bomba o zúfalom boji hŕstky odvážnych ľudí proti ozrutným drakom. 100 miliónová produkcia mala veľkú šancu stať sa letným blockbusterom. Žiaľ, film zlyhal na celej čiare.

Teraz máme možnosť presvedčiť sa, ako dopadla filmom inšpirovaná hra. Jedná sa o čistú 3D strielačku, ponúkajúcu 18 úrovní plných freneticky vražednej akcie. Ako príslušník ľudského hnutia odporu (či skôr prežitia :-) sa snažíte vyhubiť ohavné plazy, ktoré zničili Zem. Máte podporu zostávajúcich výdobytkov modernej techniky (hasičské autá, tanky, ozbrojené jeepy a buginy). Tieto vozidlá, každé s rozdielnymi charakteristikami, budete môcť samozrejme aj ovládať. Môžete sa však pozrieť aj na druhú stranu a ovládnuť Zem pomocou lietajúcich tovární na napalm.

Premena každej ľudskej bytosti na planúcu pochodeň, to bude vaša úloha v dračej koži. K tomu vám dopomôže osem ďalších dračích poddruhov so špecifickými vlastnosťami (napr. rýchly a agilný Šakal či ťažkopádny a mohutný Býk). Pre hru bol špeciálne vyvinutý inovatívny systém reaktívneho ohňa. Znie to sucho, vyzerá to však nádherne pekelne! Kombinácia fantasy stvorení s modernou vojenskou technikou robí z tejto hry originálny a vzrušujúci projekt. Či sa už rozhodnete pomôcť zachrániť ľudstvo, či pomôcť v jeho vyhubení, môžete očakávať rýchlu, akčnú zábavu plnú ohňa. Je to "najhorúcejšia" hra tohto roka.