Hlboko pod Antarktídou objavili neznáme mikróby

V jazere Whillans ukrytom pod stovkami metrov ľadu sa nachádza bohatý ekosystém.

21. aug 2014 o 20:55 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Intuícia hovorí, že by tam nič nemalo prežiť. Pod stovkami metrov ľadu, desaťtisíce rokov bez kontaktu s okolitým svetom, v úplnej tme a chlade.

Vo vode hlbokej ani nie dva metre rozprestierajúcej sa na desiatkach štvorcových kilometrov pod studeným povrchom západnej Antarktídy. Práve tam však vedci vŕtajúci do uväzneného jazera objavili kompletný, i keď drobný ekosystém.

Analýza vzoriek jazera Whillans pod antarktickým ľadovcovým príkrovom ukázala bohatý mikrobiálny život. Odborníci podľa štúdie v prestížnom magazíne Nature vo svojich vzorkách objavili štyri tisícky exotických jednobunkových organizmov.

Tieto archaey neprežívajú vďaka svetlu, ale zrejme vďaka sedimentom, ktoré sa v lepších časoch usadili na dne jazera.

Bez svetla

Fakty Jazero Whillans Podľadovcové jazero ukryté pod Rossovým šelfovým ľadovcom na Antarktíde. Nachádza sa pod osemsto metrami ľadu a snehu. Kontakt s okolitým svetom malo pred 120-­tisíc rokmi. Priemerná hĺbka je približne dva metre, rozloha takmer 60 štvorcových kilometrov.

Vŕtať hlboko do snehu a ľadu so sebou nesie viaceré riziká. Okrem ťažkých podmienok pre výskumníkov najmä to, ako odobrať hlbinné vzorky a pritom ich nekontaminovať.

Vedci preto okrem vŕtania horúcou vodou, ktorá sama by mala akékoľvek neželané organizmy zabiť, využili aj ďalšie postupy. Napríklad peroxid vodíka či ultrafialové svetlo.

„Na mieste sme mali celý čistiaci systém,“ hovorí pre National Geographic prvý autor výskumu Brent Christner. „Používali sme filtre, ktoré odstránili všetky častice až do veľkosti baktérie, potom sme vodu vystavili UV žiareniu a zohriali na 90 stupňov.“