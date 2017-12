Britská polícia chce do mobilov povinné PIN kódy

Strážcovia poriadku chcú proti nedbalosti občanov zabojovať zmenou firmvéru v mobiloch.

21. aug 2014 o 9:40 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Je to problém, ktorý trápi strážcov verejného poriadku v každej metropole. Mobily sú atraktívnym cieľom vreckárov, zlodejov i násilníkov, ktorí v nich vidia príležitosť na rýchle získanie peňazí.

Britská polícia verí, že veľký podiel viny majú na situácii i samotní používatelia. Keďže nevyužívajú bezpečnostné funkcie svojich mobilov, zlodeji tom uľahčujú.

To by mala zmeniť nová iniciatíva. Polícia rokuje s výrobcami mobilov a s úradmi o nových pravidlách, ktoré by mali zmeniť uvítacie nastavenia smartfónu tak, aby sa PIN kód či iný uzamykací prvok stal povinne aktivovanou výbavou.

Prieskumy naznačujú, že spotrebitelia iba málokedy vypínajú funkcie, ktoré sú v novom zariadení výrobcom aktivované. Ak by im nastavenie PIN kódu výrobca ponúkal ako súčasť nastavení, mnohí by si tento prvok ponechali zapnutý.

Rovnakému problému čelia aj v USA, ktoré dlhodobo bojujú za to, aby boli všetky smartfóny vybavené technológiou, ktorá umožňuje ich vzdialené deaktivovanie a vymazanie obsahu. V hre je nielen finančný majetok, ale aj digitálna identita používateľov a súkromie.

Operátori v USA dlhodobo odmietali túto iniciatívu, rovnako aj blokovanie ukradnutých mobilov. Teraz však podliehajú tlaku verejnosti a úradov.

