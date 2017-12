Na Islande sa budí ďalšia sopka, môže ohroziť Európu

Pod najväčším islandským ľadovcom sa prebúdza vulkán Bárdarbunga. Mohol by zastaviť leteckú prepravu.

20. aug 2014 o 14:19 Tomáš Prokopčák

REYKJAVÍK, BRATISLAVA. Stačilo šesť dní, počas ktorých pred štyrmi rokmi uväznila islandská sopka Eyjafjallajökull státisíce cestujúcich na európskych letiskách. Bol to ani nie týždeň, za ktorý letecké spoločnosti prišli o viac ako miliardu eur.

Táto situácia by sa mohla čoskoro opakovať. Pod známym islandským ľadovcom Vatnajökull sa začal prebúdzať stratovulkán Bárdarbunga a v oblasti prebiehajú neustále zemetrasenia.

Miestny meteorologický úrad preto už začiatkom týždňa vydal varovanie pre letecký priemysel a zvýšil leteckú rizikovosť sopky na štvrtý z päťbodovej stupnice.

V stredu už Island dokonca evakuoval oblasti na severe od vulkánu, pretože v prípade podľadovcovej erupcie by nasledoval nielen ohromný oblak vulkanického popola a prachu, ale aj rozsiahle záplavy.

Podľa nórskeho osadníka

Fakty Bárdarbunga Stratovulkán sa nachádza pod rozsiahlym ľadovcom Vatnajökull. Dosahuje výšku 2009 metrov nad morom a je druhou najvyššou horou na Islande. Desaťkilometrovú kalderu pokrýva zhruba osemsto metrov ľadu. Naposledy vybuchol v roku 1794, prípadne v roku 1910.

Dvojkilometrová Bárdarbunga ležiaca asi dvesto kilometrov severovýchodne od Reykjavíku je druhým najvyšším objektom na drobnom ostrovnom štáte. Patrí do najväčšieho islandského vulkanického systému a naposledy masívne vybuchla v roku 1794.

Miestni odborníci však hovoria, že menšie erupcie sa mohli odohrávať zhruba pod osemsto metrami ľadu, ktoré sopku pokrývajú.

„Štruktúra zemetrasení naznačuje, že seizmická energia sa rozdelila do dvoch zhlukov, jeden je na severovýchode okraja ľadovca a druhý na východe pod ľadom,“ hovorí podľa LiveScience vulkanológ Dave McGarvie.

„Dobrou správou pre letecké spoločnosti je, že oba tieto zhluky sú mimo srdca hlavného vulkánu. To by totiž viedlo k vysokexplozívnym erupciám, ktorých dôsledkom by bol jemný popolček schopný v atmosfére preletieť dlhé vzdialenosti.“

Bárdarbunga dostala meno po islandskom osadníkovi zo začiatku 10. storočia. Bárdur Bjarnason, neskôr podľa Iceland Review prezývaný aj Gnúpa-Bárdur prišiel na sever Islandu zo západného Nórska.

Podľa miestnej legendy poslal svojich deviatich synov z dnešného údolia Bárdardalur ďaleko na juh, aby zistili, či tam nie je úrodnejšia a bohatšia krajina.

Keď sa vrátili s dobrou správou, celá rodina sa presunula - a táto cesta zo severu na juh ostrova sa dodnes prezýva Bárdargata.

Najsilnejšie otrasy

Vedci v stredu ešte nehovorili o okamžitom nebezpečenstve explózie. Islandský meteorologický úrad dokonca nepotvrdil ani to, že pod ľadom sa už naozaj začali erupcie.

No miestne úrady sa už začali pripravovať na prívalovú vodu na severe ľadovca Vatnajökull a na sever od vulkánu a podľa miestnych médií by mali nad oblasťou prelietavať lietadlá pobrežnej stráže a zisťovať, či nezostal niekto v oblasti uväznený. Vrátane turistov, ktorí sa mohli vydať na ľadovec.

„Toto sú najsilnejšie zemetrasenia v oblasti od roku 1996,“ zdôraznil islandský meteorologický úrad. „A nemôžeme vylúčiť, že súčasná aktivita vyústi do podľadovcovej erupcie, ktorá by viedla k záplavám a oblaku popola.“