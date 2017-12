This is Football 2003 - zelená je tráva, futbal to je hra

Zelená je tráva, futbal to je hra. Slovensko zažilo pred pár týždňami významný futbalový zápas. Radovať sa však môžu nielen fanúšikovia reálneho futbalu ale aj my – konzoloví hráči. Po zápase s Anglickom je o tento šport záujem konečne aj medzi našimi než

22. nov 2002 o 11:22 Richard Frida

nými polovičkami a tak nastala jedinečná historická chvíľa, kedy si takúto hru môžeme s tichým súhlasom rodiny oficiálne zadovážiť. Hlavne keď vytiahneme nekompromisný argument, že je tam aj "ten Beckham". Na výber máme každoročne hneď z niekoľkých titulov od troch významných vydavateľov – EA, Konami a SCEE. Dnes recenzovaný titul This is Football 2003 je najnovší príspevok od firmy SONY a tak sa pozrime bližšie na hráčov z domovského klubu odkiaľ pochádza aj naša konzola.

Prvé, čo každého vážneho záujemcu virtuálneho futbalu zaujíma je, či hra ktorú chce kúpiť vlastní oficiálnu licenciu a teda či sa jedná o reálnych hráčov a mužstvá. This is Football 2003 disponuje oficiálnou licenciou od FIFPro a ponúka na výber z vyše 13.500 reálnych hráčov hrajúcich za takmer 500 mužstiev. Okrem súčasných futbalistov z celého sveta si môžete vybrať aj viaceré historické mužstvá od začiatku päťdesiatych rokov. Na výber máte obrovské množstvo súťaží - tu je ich vyčerpávajúci prehľad:

Belgian 1st Division, Belgian Cup, Dutch 1st Division, Dutch 2nd Division, Dutch Cup (Amstel Cup), English Premiership, English 1st Division, English 2nd Division, English Domestic Cup (FA Cup), English League Cup (Worthington Cup), English Charity Shield, French 1st Division, French 2nd Division, French Cup, German 1st Division, German 2nd Division, German Cup (DFB Cup), Italian Serie A, Italian Serie B, Italian Cup (Coppa Italia), Italian Charity Shield (Supercoppa Italia), J-League 1st Division, J-League 2nd Division, J-League Cup, (Yamazaki Cup), Korean 1st Division, Korean Cup, MLS League, MLS Cup, Portuguese 1st Division, Portuguese Cup, Scottish Premiership, Scottish 1st Division, Scottish Domestic Cup, Scottish CIS Cup, Spanish 1st Division, Spanish 2nd Division, Spanish Cup (Copa del Ray), Spanish Charity Shield (Spanish Super Cup), Intertoto Cup, UEFA Cup, UEFA Super Cup, UEFA Champions League, World Club Cup, Asia Club Cup, World Cup, European Cup, Americas Cup, African Cup, South American Cup, Asia / Oceania Cup, Superteam Championship, Timewarp Cup, Timewarp League, School League, Semi-Professional League, Custom Cup, Custom League, Challenge Mode a Career mode.

V poslednom móde si môžete zvoliť cestu ozajstného bojovníka a vypracovať sa od najposlednejšieho náhradníka školskej ligy až po špičkového superhráča na úrovni Ronalda alebo Maradonu. Je to cesta ťažká a dlhá, ale ponúkne vám naozaj nevídaný zážitok reálneho pocitu z víťazstiev a prehier. Hra nie je samozrejme zaujímavá len touto ponukou. Každý z hráčov má množstvo fyzických a technických parametrov, ktoré môžete meniť. Rovnako aj mužstvá majú svoj rating a tieto parametre v konečnom dôsledku výrazne determinujú vašu stratégiu a taktiku. Pri menej známych postavách si môžete v editore ľahko vytvoriť tvár a oblečenie. Hráčom samozrejme pred zápasom udeľujete pokyny ohľadne taktiky a určujete ktorý bude zastávať akú funkciu (napr. trestné kopy atď.). Hra samotná sa odohráva na rôznych štadiónoch roztrúsených po celom svete a This is Football 2003 v tomto ohľade má naozaj čo ponúknuť. Množstvo svetoznámych arén je spracovaných podľa reálnych predlôh a znalci iste uznajú, že sa jedná o špičkovú prácu. Rovnako aj počasie a osvetlenie je značne prepracované oproti minulému roku a celkový obraz tak v niektorých momentoch pripomína reálny televízny prenos. Najviac však vidieť odvedenú prácu na postavách hráčov a ich pohyboch. Tie si zasluhujú naozaj špeciálne ocenenie.

Pri porovnaní dostupných futbalových hier a firiem, ktoré ich vydávajú treba poznamenať, že na futbalovom poli nie je jasne určený víťaz. EA je podľa mňa momentálne asi posledná. O druhé a prvé miesto sa bijú Konami a SCEE a je len na hráčoch, aby si zvolili tú správnu hru. V prípade This is Football 2003 určite nekúpite mačku vo vreci a môže sa stať, že pri hraní tejto, nebudete mať vôbec čas na konkurenčné tituly.

Grafika: 9 / 10

TIF 2003 ponúka množstvo detailne zobrazených štadiónov, ktoré znesú ohodnotenie ako fotorealistické. Hráči vrhajú naozaj presvedčivé tiene a pohybujú sa prirodzene. Diváci sú bohužiaľ stále len veľké neosobné davy uniformovaných ľudí, ale je to pravdepodobne spôsobené potrebou dokonale plynulej hry. Našťastie táto hra naozaj nikdy nešklbe a ani nezbadáte nejaké bugy. Potešia rôzne dymovnicové efekty, pohľady na veľkoplošné obrazovky a animácie hráčov sú takmer bezchybné. Ľahko sa môže stať, že získate dojem ako keby ste sledovali reálny zápas v televízii.

Interface: 10 / 10

Hra disponuje prehľadným a jednoduchým menu. Napriek nespočetným herným možnostiam a nastavenia sa určite nikde nestratíte a stále presne viete, čo a prečo nastavujete. Pri športoch sa totiž často stáva, že z tých všetkých štatistík a herných možností sa môžete zblázniť. Tu vám na šťastie nič také nehrozí. Ovládanie je "jednoduché" v zmysle intuitívne a nejedná sa o žiadny šialený prstoklad. Vďaka plne využitému DualShock 2 ovládaču máte hru stále pod kontrolou.

Hrateľnosť: 10 / 10

Dokonale hrateľná – samozrejme v prípade, že ste futbalový fanúšik. Neskutočné množstvo herných možností vám vydrží až do doby, kým nevstúpime do EU.

Multiplayer: 10 / 10

Samozrejme, futbal je kolektívna hra a ako taká sa najlepšie hrá v dvoch a viac hráčoch. Nakoľko sieťové hranie cez internet u nás bude asi navždy len rozprávkou, tak hranie dvoch hráčov na jednej obrazovke predstavuje momentálne maximálnu zábavu.

Hudba: 9 / 10

Úvodná znelka je naozaj výborná. Akonáhle by ste ju začuli v rádiu, okamžite by sa vám vybavil nápis TIF 2003. Hudba v hre však nehrá významnú úlohu. Škoda. Zvuky divákov, ich skandovanie a reakcie vyvolané dianím na trávniku sú prispôsobené modernému odposluchu na domácom kine a ponúkajú reálny futbalový zážitok. Komentár je svižný a neotravuje.

Inteligencia & obtiažnosť: 9 / 10

Inteligencia hráčov je oproti minulému roku kompletne prerobená a naozaj sa vám nestane, že by niekto len tak nečinne a bez záujmu postával na trávniku. To myslím, samozrejme, obrazne. Všetci hráči sa zapájajú do hry ako inteligentný celok a táto kategória je naozaj zvládnutá s prehľadom. Obtiažnosť je nastavená štandardne a do hry sa dostanete ľahšie ako napríklad do najnovšieho NHL. Tú polhviezdičku si nechávam ako rezervu do budúceho roka, lebo vylepšovať sa dá vždy.

Záverečné verdikt: 9 / 10

Mimoriadne kvalitný titul, ktorý zabaví po celý rok. Licencia je zárukou aktuálnosti štatistík. Zobrazenie hráčov, štadiónov a celkové zobrazenie vytvárajú "fotorealistický" futbalový pocit. Záleží len na vás, ktorej hre dáte prednosť, ale TIF 2003 je šitá na mieru PS2. Momentálne nič lepšie nezoženiete.