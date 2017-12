Našli matematickú rovnicu šťastia

Pre pocit šťastia je dôležité prekvapenie a nečakaná spokojnosť.

17. aug 2014 o 18:35 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Je dlho známe, že šťastie závisí od mnohých životných podmienok. Štúdia v časopise The Proceedings of the National Academy of Sciences však ponúkla matematickú rovnicu, ktorá môže chvíľkové šťastie predvídať.

„Môžeme sa pozrieť na minulé rozhodnutia a výsledky a presne predpovedať, akí šťastní podľa vlastných vyjadrení budete,“ tvrdí podľa BBC vedúci štúdie, neurológ Robb Rutledge z University College London.

Rutledge najskôr analyzoval výsledky 26 ľudí, ktorí hrali peňažné hry. Tí mali po niekoľkých kolách nahlásiť úroveň svojho šťastia. Ich mozgy vedci kontrolovali pomocou magnetickej rezonancie a skeny ukázali, že škály šťastia korelovali s činnosťou tých oblastí mozgu, ktoré sú dôležité pre celkovú pohodu človeka.

Vedci následne vytvorili matematický model a rovnicu aplikovali na viac ako 18-tisíc ľudí, ktorí hrali ďalšiu hru na smartfóne. Aj keď experiment bol o dosť jednoduchší než reálne udalosti, podľa Rutledga sa podobal reálnemu životu, v ktorom ľudia podstupujú riziká na získanie nejakej odmeny.

„Sme radi, že naša rovnica odviedla dobrú prácu,“ povedal Rutledge. „Aj cez túto širokú škálu účastníkov sa ukázal prekvapivo konzistentný vzťah medzi odmenou, očakávaniami a šťastím.“

Dôležitým pre šťastie je podľa výskumu prvok prekvapenia, a teda to, ako sa cítime v každom momente. A tiež, že šťastnejší sme vtedy, keď sme nečakane spokojní namiesto vopred známych pozitívnych výsledkov.

„Šťastie nie je o tom, ako dobre niečo robíte vo všeobecnosti, ale skôr o tom, či to urobíte lepšie, než sa očakávalo,“ dodal Rutledge. Ten teraz dúfa, že rovnica by mohla byť použitá na poruchy nálady a šťastia v masovom meradle.

