V Španielsku dali do karantény muža s podozrením na ebolu

V španielskom Alicante skúmajú Nigérijčana, v Nigérii sa uzdravila prvá žena, v Libérii ušli pacienti.

17. aug 2014 o 14:22 TASR

ALICANTE, MONROVIA, KANO. Nigérijčana s podozrením na nákazu ebolou umiestnili do karantény v nemocnici v meste Alicante na juhovýchodnom pobreží Španielska.

V nedeľu o tom informovala agentúra DPA.

Miestne zdravotnícke úrady oznámili, že Nigérijčan, ktorý nedávno cestoval do svojej vlasti, prišiel do nemocnice v Alicante s horúčkou.

Lekári u neho zistili príznaky, ktoré môžu zodpovedať ebole, a umiestnili ho na karanténnu stanicu, kde testy ukážu, či skutočne trpí nebezpečným vírusovým ochorením.

Prvé príznaky eboly ako horúčka alebo hnačky môžu byť dôsledkom aj iných chorôb, ako je malária, uviedla DPA.

V Madride minulý štvrtok zomrel na ebolu španielsky misionár, ktorý sa nakazil v Libérii a ktorého previezli do Španielska na ošetrovanie.

Išlo o prvú európsku obeť eboly pri súčasnej epidémii, ktorá si v štyroch západoafrických krajinách - Guinei, Libérii, Sierre Leone a Nigérii - od februára podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyžiadala 1145 obetí na životoch.

Pustili ju z nemocnice

Nigérijské ministerstvo zdravotníctva v nedeľu oznámilo, že lekárka z Lagosu sa stala prvou osobou v krajine, ktorá sa z eboly uzdravila.

Ženu, ktorá sa nakazila po kontakte s Američanom pracujúcim pre libérijskú vládu Patrickom Sawyerom, prepustili z nemocnice.

Sawyer v júli pricestoval do Lagosu, kde na letisku skolaboval a neskôr zomrel na následky eboly.

Na úteku v Monrovii

Z Libérie prišli správy o úteku sedemnástich pacientov s ebolou alebo podozrením na túto chorobu z karantény v metropole Monrovia.

Z nemocnice v chudobnej štvrti West Point unikli za pomoci desiatok miestnych obyvateľov, ktorí predtým vnikli na kliniku a kričali heslá proti opatreniam, ktoré prezidentka Ellen Johnsonová-Sirleafová zaviedla v súvislosti s epidémiou.

Husto obývaný slum West Point leží neďaleko centra Monrovie a žije v ňom 75-tisíc ľudí. Útek pacientov vyvolal obavy, že nakazia ebolou ďalších ľudí.

Libérijské ministerstvo zdravotníctva predtým oznámilo, že chce dať do karantény celú štvrť, aby zabránilo jej obyvateľom cestovať do iných oblastí, pričom predtým do štvrte privezú potraviny a ďalšie potreby.