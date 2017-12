Alcatel Slovakia očakáva 15-percentný nárast tržieb

V minulom roku spoločnosť hospodárila so ziskom 114,67 mil. Sk

28. jún 2001 o 17:38 sita

BRATISLAVA 28. júna (SITA) - Akciová spoločnosť Alcatel Slovakia očakáva v tomto roku 15-percentný nárast tržieb. V minulom roku spoločnosť hospodárila podľa auditovanej účtovnej uzávierky so ziskom vo výške 114,67 mil. Sk pri tržbách z predaja vlastných výrobkov a služieb 1,45 mld. Sk. Výroba podniku vo finančnom vyjadrení dosiahla 1,47 mld. Sk. Vedenie spoločnosti zároveň predpokladá zvýšenie aj ostatných hospodárskych ukazovateľov. Pre agentúru SITA to povedal obchodný riaditeľ firmy Zdenko Bábel.

Prevádzkový zisk spoločnosti bol na úrovni 235,35 mil. Sk a z finančných operácií spoločnosť vykázala stratu v sume 61,13 mil. Sk. Pridaná hodnota podniku bola na úrovni 335,64 mil. Sk. Aktíva spoločnosti predstavujú 1,59 mld. Sk, z ktorých stále aktíva dosahujú 655,71 mil. Sk a obežné aktíva 817,956 mil. Sk. Cudzie zdroje evidovala spoločnosť na úrovni 905,9 mil. Sk.

Alcatel v tomto roku plánuje spoluprácu s držiteľmi licencií na prevádzkovanie sietí pevného bezdrôtového prístupu (FWA) v pásme 26 GHz. Firma zároveň podľa Z. Bábela plánuje svojimi dodávkami podporovať rozvoj slovenskej národnej telekomunikačnej siete.

Firma pôsobí na slovenskom a zahraničnom telekomunikačnom trhu od roku 1991. Vznikla ako spoločný podnik spoločnosti Alcatel SEL Štuttgart a podniku Tesla Liptovský Hrádok. V roku 1999 spoločnosť zmenila svoj názov na Alcatel Slovakia, a.s. Firma produkuje verejné digitálne ústredne a napájacie zdroje.

Alcatel Slovakia patrí do celosvetovej siete francúzskeho telekomunikačného koncernu Alcatel. Riaditeľ Alcatelu Serge Tchuruk v stredu vyhlásil, že koncern chce do konca budúceho roka predať väčšiu časť svojich výrobných prevádzok. Na celom svete prevádzkuje koncern 120 výrobných spoločností a z toho množstva si chce vo vlastníctve nechať približne dvanásť. Podľa obchodného riaditeľa firmy Alcatel Slovakia sa slovenská spoločnosť nebude zatiaľ až do definitívneho rozhodnutia materskej firmy k tejto veci vyjadrovať.